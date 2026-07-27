Quartararo je z glavo že pri Hondi: Yamahi obrnil hrbet in le še odšteva dneve

Nekdanji svetovni prvak razreda motoGP Fabio Quartararo zadnje mesece pri Yamahi preživlja v znamenju vse večje utrujenosti in razočaranja. Francoz, ki bo leta 2027 prestopil k Hondi, naj bi bil po poročanju poznavalcev dogajanja v kraljevem motociklističnem razredu vse bolj naveličan projekta, ki že vrsto let ne kaže želenega napredka.
Številni (motociklistično naravnani) mediji razkrivajo zanimive podrobnosti, ki veliko povedo o trenutnem psihološkem stanju 27-letnega francoskega dirkača. "Quartararo naj bi na novinarske konference prihajal tudi po petnajst minut prej, v upanju, da bo prostor še prazen in se bo lahko izognil stikom z drugimi," med drugim piše L'Equipe.
"Takšno vedenje močno odstopa od podobe samozavestnega in karizmatičnega mladeniča, ki je leta 2019 navdušil motociklistični svet. Več let tehničnih težav, razočaranj in neizpolnjenih pričakovanj je očitno pustilo posledice," dodaja ugledni francoski športni časnik.
Preveč omejitev za dirkača njegovega kalibra
Quartararo (je) že dalj časa javno opozarja(l) na pomanjkljivosti Yamahe. Med največjimi težavami redno izpostavlja pomanjkanje moči motorja, počasen razvoj motocikla in nezmožnost konkuriranja evropskim proizvajalcem. Je precej boljši dirkač od motocikla, ki ga trenutno vozi, meni Emmett in s tem poudarja velik razkorak med Quartararovim talentom ter zmogljivostjo njegovega stroja.
"Tudi sam Francoz je v zadnjih mesecih priznal, da se na Yamahi počuti izgubljenega, kar je zgovorna izjava nekdanjega svetovnega prvaka, ki je bil dolga leta sinonim za samozavest in hitrost," pa piše italijanska Gazetta Dello Sport.
Odločitev o odhodu je padla že zdavnaj
Prestop k Hondi naj bi bil dogovorjen že precej pred začetkom sezone 2026, še preden je Yamaha lahko v celoti ocenila svoj novi projekt z motorjem V4. To kaže, da Quartararova odločitev ni zgolj posledica slabih rezultatov. Še pomembnejši dejavnik je izguba zaupanja v Yamahino razvojno vizijo. Ko svetovni prvak izgubi vero v smer, po kateri gre proizvajalec, je tak odnos izjemno težko obnoviti.
Najlepša leta kariere odhajajo
Pri 27 letih je Quartararo v obdobju, ko bi moral dosegati vrhunec svoje kariere. Namesto bojev za naslov se je v zadnjih sezonah pogosto ukvarjal predvsem z omejitvami svojega motocikla.
Medtem ko je Ducati utrdil prevlado v MotoGP, Aprilia pa se je uveljavila kot resen kandidat za najvišja mesta, je Yamaha zaostajala z razvojem. Francoz je tako obtičal v neprijetnem položaju, v katerem so njegova najboljša dirkaška leta minevala brez realnih možnosti za boj za naslov svetovnega prvaka.
Honda kot priložnost za nov začetek
Prestop k Hondi leta 2027 pomeni veliko več kot zgolj menjavo moštva. Za Quartararoja predstavlja priložnost za popoln nov začetek. Honda namreč pripravlja ambiciozen projekt za novo ero MotoGP z 850-kubičnimi motocikli, v katerem naj bi imel Francoz osrednjo vlogo. Japonci mu ponujajo možnost, da se znova znajde v boju za najvišja mesta in obnovi ambicije, ki jih je v zadnjih letih vse težje uresničeval pri Yamahi.
Njegova govorica telesa, iskrene izjave in odnos do medijev sporočajo eno samo stvar – v mislih je že zapustil Yamaho. Quartararo je očitno že povsem osredotočen na prihodnost pri Hondi, medtem ko se obdobje, ki ga je zaznamovalo veliko neizkoriščenega potenciala in vse več frustracij, nezadržno bliža koncu.
MotoGP je najvišji razred svetovnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu, ki ga organizira Mednarodna motociklistična zveza (FIM). V tem tekmovanju dirkači tekmujejo na prototipnih motociklih, ki niso na voljo za splošno prodajo in so izdelani izključno za dirkanje. Serija velja za vrhunec tehnološkega razvoja in dirkaške spretnosti, kjer se najboljši proizvajalci, kot so Ducati, Honda, Yamaha in Aprilia, borijo za naslov svetovnega prvaka na najprestižnejših dirkališčih po vsem svetu.
Yamaha in Honda sta japonska velikana, ki sta desetletja krojila vrh svetovnega motociklizma. Honda je znana kot največji proizvajalec motociklov na svetu z izjemno bogato zgodovino v vseh disciplinah, vključno z motoGP, kjer je s legendarnimi dirkači, kot sta Mick Doohan in Marc Márquez, osvojila številne naslove. Yamaha, ki je prav tako tesno povezana z dirkaško tradicijo, je skozi zgodovino slovela po izjemno vodljivih motociklih, s katerimi so do naslovov prišli dirkači, kot sta Valentino Rossi in Jorge Lorenzo. Oba proizvajalca sta bila desetletja sinonim za japonsko inženirsko natančnost in prevlado v kraljevem razredu.
Konfiguracija motorja V4 pomeni, da so štirje cilindri motorja razporejeni v obliki črke V, kar omogoča drugačno porazdelitev moči in kompaktnost v primerjavi z vrstnimi motorji (kjer so cilindri v eni liniji). V svetu motoGP je konfiguracija V4 postala izjemno pomembna, saj jo uporabljajo najuspešnejši proizvajalci, kot je Ducati. Takšna zasnova motorja omogoča boljše ravnotežje med močjo pri visokih obratih in stabilnostjo motocikla skozi zavoje, kar je ključno za sodobno tekmovalno hitrost.
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