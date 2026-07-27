Quartararo je z glavo že pri Hondi: Yamahi obrnil hrbet in le še odšteva dneve

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nekdanji svetovni prvak razreda motoGP Fabio Quartararo zadnje mesece pri Yamahi preživlja v znamenju vse večje utrujenosti in razočaranja. Francoz, ki bo leta 2027 prestopil k Hondi, naj bi bil po poročanju poznavalcev dogajanja v kraljevem motociklističnem razredu vse bolj naveličan projekta, ki že vrsto let ne kaže želenega napredka.

Številni (motociklistično naravnani) mediji razkrivajo zanimive podrobnosti, ki veliko povedo o trenutnem psihološkem stanju 27-letnega francoskega dirkača. "Quartararo naj bi na novinarske konference prihajal tudi po petnajst minut prej, v upanju, da bo prostor še prazen in se bo lahko izognil stikom z drugimi," med drugim piše L'Equipe.

Fabio Quartararo FOTO: MotoGP

"Takšno vedenje močno odstopa od podobe samozavestnega in karizmatičnega mladeniča, ki je leta 2019 navdušil motociklistični svet. Več let tehničnih težav, razočaranj in neizpolnjenih pričakovanj je očitno pustilo posledice," dodaja ugledni francoski športni časnik.

Preveč omejitev za dirkača njegovega kalibra

Quartararo (je) že dalj časa javno opozarja(l) na pomanjkljivosti Yamahe. Med največjimi težavami redno izpostavlja pomanjkanje moči motorja, počasen razvoj motocikla in nezmožnost konkuriranja evropskim proizvajalcem. Je precej boljši dirkač od motocikla, ki ga trenutno vozi, meni Emmett in s tem poudarja velik razkorak med Quartararovim talentom ter zmogljivostjo njegovega stroja.

"Tudi sam Francoz je v zadnjih mesecih priznal, da se na Yamahi počuti izgubljenega, kar je zgovorna izjava nekdanjega svetovnega prvaka, ki je bil dolga leta sinonim za samozavest in hitrost," pa piše italijanska Gazetta Dello Sport.

Odločitev o odhodu je padla že zdavnaj

Prestop k Hondi naj bi bil dogovorjen že precej pred začetkom sezone 2026, še preden je Yamaha lahko v celoti ocenila svoj novi projekt z motorjem V4. To kaže, da Quartararova odločitev ni zgolj posledica slabih rezultatov. Še pomembnejši dejavnik je izguba zaupanja v Yamahino razvojno vizijo. Ko svetovni prvak izgubi vero v smer, po kateri gre proizvajalec, je tak odnos izjemno težko obnoviti.

Najlepša leta kariere odhajajo

Pri 27 letih je Quartararo v obdobju, ko bi moral dosegati vrhunec svoje kariere. Namesto bojev za naslov se je v zadnjih sezonah pogosto ukvarjal predvsem z omejitvami svojega motocikla.

Fabio Quartararo FOTO: Profimedia

Medtem ko je Ducati utrdil prevlado v MotoGP, Aprilia pa se je uveljavila kot resen kandidat za najvišja mesta, je Yamaha zaostajala z razvojem. Francoz je tako obtičal v neprijetnem položaju, v katerem so njegova najboljša dirkaška leta minevala brez realnih možnosti za boj za naslov svetovnega prvaka.

Honda kot priložnost za nov začetek

Prestop k Hondi leta 2027 pomeni veliko več kot zgolj menjavo moštva. Za Quartararoja predstavlja priložnost za popoln nov začetek. Honda namreč pripravlja ambiciozen projekt za novo ero MotoGP z 850-kubičnimi motocikli, v katerem naj bi imel Francoz osrednjo vlogo. Japonci mu ponujajo možnost, da se znova znajde v boju za najvišja mesta in obnovi ambicije, ki jih je v zadnjih letih vse težje uresničeval pri Yamahi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Njegova govorica telesa, iskrene izjave in odnos do medijev sporočajo eno samo stvar – v mislih je že zapustil Yamaho. Quartararo je očitno že povsem osredotočen na prihodnost pri Hondi, medtem ko se obdobje, ki ga je zaznamovalo veliko neizkoriščenega potenciala in vse več frustracij, nezadržno bliža koncu.