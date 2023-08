Quartararo: Kaj bi dal za bolj zmogljiv dirkalnik

Nekdanjemu svetovnemu motociklističnemu prvaku Fabiu Quartararoju zmanjkuje potrpljenja. Vodilne može Yamahe že dlje časa opozarja, da je njegov dirkalnik nekonkurenčen najboljšim in da s takšnim materialom le tava nekje v ozadju, kar prvaku iz leta 2021 nikakor ne diši. Prav lahko se zgodi, da bo Francoz zahteval prekinitev sodelovanja. A kot sam pravi, bo ekipi dal še eno priložnost. Še pred tem ga čaka VN Katalonije v Barceloni ta konec tedna. S prenosi na VOYO začenjamo v petek dopoldan, čez vikend se priključi še Kanal A.

V tekoči motociklistični sezoni je Fabio Quartararo le enkrat splezal na zmagovalni oder, s 73 osvojenimi točkami pa zaseda zanj skromno 11. mesto.

Francesco Bagnaia ima zdaj v SP 251 točk, najbližji zasledovalec je Španec Jorge Martin s 189 točkami. Fabio Quartararo je zbral 73 točk in drži 11. mesto.

Nič kaj dobri obeti pred novim dirkaškim vikendom, ta konec tedna bo šlo za VN Katalonije v Barceloni. "V tej sezoni Ducati ves čas nadzoruje stvari. So dominantni in so pred vsemi. To je vidno iz letala. Le tu in tam kakšen preblisk Aprilie ali KTM-a, vse ostalo pa je v znaku ekip iz Borga Panigaleja," je v pogovoru za Corriere Dello Sport opazil 24-letni Francoz. "V dosedanjem delu sezone imata največ težav Honda in na žalost tudi naša Yamaha," je bil neposreden šampion iz leta 2021. "Dominanca Honde in Yamahe ter posledično njunih dirkačev se v tem trenutku zdi kot nekaj, kar se je dogajalo daleč v preteklosti," je še priznal Quartararo, ki je po šampionskem letu 2021 pričakoval vse kaj drugega kot tavanje v ozadju.

Kljub velikemu razočaranju, ki ga spremlja iz dirke v dirko, pa je Quartararo odločen, da bo dal še eno priložnost Yamahi. Nekaj tolažbe ob slabih rezultatih Francozu vendarle daje podatek, da je prav na vsaki letošnji dirki prišel vsaj do kakšne točke. "Toda to niso uvrstitve, ki bi me zanimale in ki bi me razveseljevale. Če nisem v igri za najvišja mesta in nisem konkurenčen najboljšim, potem tudi mesta okoli 10., pa čeprav prinašajo točke, niso nekaj, kar bi me navdajalo z optimizmom," je uglednemu italijanskemu športnemu časniku še povedal Francoz.

"Spoznanje, da tavam nekje v sredini karavane in nisem v boju za stopničke, je bilo sprva zelo boleče. To priznam. Še huje je ob spoznanju, da je Yamaha v razvoju daleč za najboljšimi in da tudi luči v tunelu ni videti. Razlika je več kot očitna in se je ne da zmanjšati kar čez noč," je prepričan Fabio Quartararo. "Kaj želim? Bolj zmogljiv dirkalnik bi me razveselil," se je pridušal Francoz. "Seveda, če želimo postati konkurenčni najboljšim v paddocku," je zaključil Quartararo in potrdil, da bo Yamahi dal še eno priložnost.