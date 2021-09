Začetek ogrevanj v Misanu, iz prve startne vrste Bagnaia, Miller in Quartararo

Vodilni v skupnem seštevku prvenstva motoGP Fabio Quartararo (Yamaha) je med zadnjim poskusom na kvalifikacijah za VN San Marina padel. Kljub temu bo dirko začel s tretjega začetnega položaja. Francoz je svoj motor na kvalifikacijah na VN San Marina gnal do mej in ugotovil, da mora na dirki biti zelo pozoren predvsem pri poznem zaviranju v zahtevnih ovinkih. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) je dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah in Francoz ga je s tvegano vožnjo želel prehiteti: "V zadnjem krogu sem tvegal malo preveč. Po dirki smo preverili podatke in ugotovili, da sem zaviral odločno prepozno. To sem tudi želel storiti, saj sem zdaj ugotovil mejo sprednjega dela motorja."

'Pregledali bomo podatke in se odločili katere gume bomo uporabili jutri'

Quartararo je za razliko od vodilnih v kvalifikacijah Jacka Millerja (Ducati Lenovo Team) in Bagnaije, ki sta dirkala na mehkih različicah pnevmatik, preizkusil tudi srednje trde pnevmatike:"Zelo sem zadovoljen s svojimi časi na zadnjem treningu. Kvalifikacije sem opravil na srednje trdih gumah, ampak sem se zjutraj tudi počutil odlično na bolj mehki različici pnevmatik. Obe pnevmatiki sta mi všeč. Preverili bomo podatke in in se odločili katere pnevmatike bomo uporabili."