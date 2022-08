Quartararo kljub tehničnim težavam najhitrejši na prostih treningih

Poldrugi mesec tekmovalnega dirkaškega premora se uradno končuje. Pred nedeljsko VN Velike Britanije v Silverstonu se je podaljšani dirkaški vikend začel s prostimi treningi vseh motociklističnih razredov (prenos dogajanja na VOYO). Stezo so ogreli dirkači razreda moto3 med katerimi je bil najhitrejši domačin John McPhee. V elitnem razredu motoGP je kljub zdrsu na začetku prvega treninga najhitrejši čas postavil Johann Zarco, na drugem pa je bil daleč najhitrejši aktualni prvak Fabio Quartararo. V razredu moto2 je bil najhitrejši Jake Dixon.

Pred začetkom dogajanja na dirkališču v Silverstonu, kjer se bo konec tedna po enomesečnem premoru nadaljevalo svetovno prvenstvo v motociklizmu, je športno javnost vsaj malce presenetil veteran Andrea Dovizioso, ki je napovedal, da se bo čez točno mesec dni uradno poslovil. Takrat bo šlo za domačo VN v Misanu.

Bržkone bo do takrat precej več jasno tudi v boju za letošnji naslov, kjer pa še vedno, navkljub zdrsu v Assnu, premočno vodi aktualni šampion Fabio Quartararo. "Petkov prosti trening bomo vzeli zelo resno. Delovali bomo, kot da gre zares, tako da bom tudi na prostih treningih močno privijal dirkalnik. Želim si še nekaj odgovorov," sporoča vodilni mož karavane, ki je že pozabil na klavrni nastop na Nizozemskem, zadnji pred daljšim poletnim premorom, ko je imel dovolj časa razmišljati, kaj vse je šlo narobe v Assnu. In predvsem, zakaj je do tega prišlo.

icon-expand Fabio Quartararo FOTO: motogp.com

"Priznam, da sem nekaj dni slabše spal. Nekaj odgovorov na to sem dobil, predvsem pa verjamem, da se te stvari ne bodo ponavljale. Dvakrat sem končal v pesku. Bolje dvakrat na isti dirki, kot da bi predčasno končal tekmo na naslednji. V Silverstonu pričakujem precej boljši rezultat," je prepričan 23-letni dirkač iz Nice.

PRVI PROSTI TRENING Dirkači razreda moto3 ogreli stezo Petkov program so otvorili dirkači najlažjega razreda - moto3. Mladi dirkači so se celoten trening pridno izmenjevali na vrhu razvrstitve, na koncu pa je s 125 kubičnim motorjem najhitrejši čas postavil vodilni v skupnem seštevku Sergio Garcia. Z le nekaj stotink slabšim časom pa sta prvi trening končala Dennis Foggia in Lorenzo Fellon.

Bagnaia prvi v pesku, Quartararo po tehničnih težavah tretji najhitrejši Po desetih minutah treninga je kot prvi v pesku končal Francesco Bagnaia, ki mu je zdrsnilo v ovinku številka štiri. S tehničnimi težavami pa se je soočil Quartararo, ki mu je Yamaha pri hitrosti 180 kilometrov na uro kar naenkrat ugasnila, nato pa mu je športno pomagal Ducatijev Jack Miller, ki je Francoza potiskal do garaže. V sedmem ovinku je nato 15 minut pred koncem iz steze zletel še Johann Zarco.

Na začetku treninga je bil sicer najhitrejši Miller, dobro pa je šlo tudi drikačema Aprilie Aleixu Espargaroju in Mavericku Vinalesu, ki je se za nekaj časa tudi zavihtel na vrh. Tao Bagnaia kot Quartararo sta se po težavah kmalu vrnila na stezo in vodilni v skupnem seštevku je hitro pokazal zakaj je temu tako in prevzel vodstvo. Nato je Francoz povadil še dolgi krog, ki ga bo moral v nedeljo kazensko odpeljati. Z vrha ga je sicer kmalu zrinil Suzukijev Alex Rins, nato pa se je pred Francoza vrnil še A. Espargaro. A aktualni svetovni prvak ni odnehal in je v zadnjem krogu prehitel oba. Njegovo vodstvo je bilo kratkotrajno, saj ga je najprej prehitel Bagnaia, nato pa še Rins, zadnji pa se je smejal Zarco, ki se je po zdrsu uspešno vrnil na stezo in postavil najhitrejši čas.

Dixon dominiral v moto2 Tako kot v motoGP, tudi v srednjem razredu ni šlo brez padcev. V ovinku šest je po manj kot 15 minutah iz steze zletel Sam Lowes, v 11. ovinku je padel Zonta Van Den Goorbergh, v 13. pa skoraj istočasno še Lorenzo Dalla Porta. Lowes si je kot kaže poškodoval levo zapestje in je moral na pregled v bližnjo bolnišnico. Če so se na prvem prostem treningu prvih dveh razredov vozniki stalno izmenjevali na vrhi, pa je na prvem prostem treningu razreda moto2 večino časa vodil Jake Dixon. Šele v zadnjih minutah sta Augusto Fernandez in Aron Canet privila ročico za plin, a jima je Dixon hitro vrnil milo za drago in postavil najhitrejši čas.

DRUGI PROSTI TRENING McPhee na 'domačih' tleh najhitrejši na drugem treningu Na začetku drugega prostega treninga razreda moto3 je najhitreje 'treniral' Deniz Öncü, ki ga je šele po 25 minutah treinga prehitel Tatsuki Suzuki. V zadnjih 15 minutah pa se je zaostrilo. Najprej je čas dneva postavil Riccardo Rossi, potem pa se je izzivu pridružil trenutno rugi v skupnem seštevku Izan Guevara, ki je še nekoliko izboljšal Italijanov čas. Potem pa se je začel resen boj za najhitrejši čas. Najprej sta Jaume Masia in Suzuki le nekaj stotink zaostala za Guevaro, John McPhee pa je bil bolj uspešen in je postavil novi najhitrejši čas. Za McPheejem in Guevaro je tretji najhitrejši čas psotavil Xavier Artigas. Vodilni v skupnem seštevku in najhitrejši na prvem treningu Sergio Garcia je po slabem drugem treningu končal šele na 18. mestu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Quartararo pokazal, zakaj je svetovni prvak Po petih minutah je v pesku končal Darryn Binder. Po desetih pa sta ritem ujela Apriliina dirkača A. Espargaro in Vinales, ki sta se z najboljšimi časovi zavihtela na vrh razpredelnice. Dirkači, med njimi tudi Quartararo in Bagnaia so v boksih prežieli kar nekaj časa in z ekipo izpopolnjevali taktiko. 20 minut pred koncem pa je le znova prišlo do spremembe na vrhu, novi vodilni je postal Rins. Tako kot Zarco na prvem treningu, je na drugem v sedmem ovinku Miller, ki je tik pred tem postavil tretji najhitrejši čas, padel. Za dvojno vodstvo Suzukija je nato poskrbel Joan Mir, a je minuto pred koncem treninga veselje moštva, ki se po tej sezoni poslavlja od karavane motoGP pokvaril letos dominantni Quartararo, ki se je zavihtel na prvo mesto. Tik za aktualnim svetovnim prvakom je na koncu končal prvak iz leta 2020 Mir, nato pa so se zvrstili Vinales, Zarco in A. Espargaro.

