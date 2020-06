Quartararo: Ko govorim z Rossijem, sem še vedno živčen, saj pred menoj stoji kralj

Francoski dirkač Fabio Quartararo bo v sezoni 2021 pri Yamahi zamenjal legendarnega Italijana Valentina Rossija, ki pa ga še vedno zelo spoštuje. Še več: pravi, da je še vedno živčen, ko se z njim pogovarja, obenem pa bi si želel, da bi Rossi dirkal do svojega 50. leta starosti.

icon-expand Valentino Rossi in Fabio Quartararo FOTO: MotoGP

"Kot sem vedno rekel, Rossi je moj idol, užitek je biti skupaj z njim na stezi. Še vedno postanem živčen, ko govorim z njim, saj imam pred seboj kralja. Če bo nadaljeval do 50. leta, bi zame bilo perfektno," je v intervjuju za GPone.com razložil Fabio Quartararo. Spregovoril je tudi o vzdevek Anti-Marquez, ki se ga je prijel v debitantski sezoni. "To, da me kličejo Anti-Marquez, ni motivacija, toda všeč mi je." V zaključku zanj debitantske sezone je Quartararo večkrat izzval Marqueza in nakazal, da bi lahko bil resen tekmec Špancu v boju za naslov prvaka. "Mislim, da je lani imel Marc izjemno sezono in mislim, da je ne bo ponovil, sicer bomo res morali izumiti nekaj. Lani je dirko končal le na prvem ali drugem mestu, če mu to uspe še kdaj, bo tu res nekaj narobe," se je nasmejanih ust pošalil Quartararo.

21-letni Francoz verjame, da mu bo v nadaljevanju kariere lažje, saj si je že v prvi sezoni nabral bogate izkušnje."Z več izkušnjami ga bo lažje premagati. Lani sem imel dobro sezono, toda obenem sem storil tudi precej napak: na Sachsenringu in v Silverstonu sem padel v prvem krogu, to se mi ne bi smelo več zgoditi. Vse te izkušnje moraš zbirati, če želiš napredovati,"je izpostavil dirkač Yamahe, ki se bo v sezoni 2021 preselil na Rossijev motor k Yamahi. Tudi zaradi tega, ker bo v letu 2021 prestopil k Yamahi, verjame, da bo že letos deležen najboljšega materiala. "Mislim, da če se bom na zadnjih dveh dirkah z Marquezom boril za naslov, mi bo Yamaha zagotovila le najboljše," je prepričan Francoz.

icon-expand Se bosta Marc Marquez in Fabio Quartararo v sezoni 2020 spopadla za naslov prvaka? FOTO: motoGP

Čeprav se je zavezal Yamahi, je priznal, da je razmišljal tudi o morebitnem odhodu v kakšno drugo ekipo. "Kar me je prepričalo, da sem se odločil ostati, je to, da bom že letos imel tovarniški motor. To je bil najpomembnejši dejavnik in je bil del dogovora," je pojasnil Quartararo, ki je pristavil, da si želi v ekipo Yamahe preseliti tudi sedanje mehanike iz Petronas Yamahe.