Quartararo: Ko sem nehal iskati krivce drugje, so prišli tudi rezultati

Fabio Quartararo ima pred najbližjim zasledovalcem, Špancem Aleixom Espargarojem (Aprilia Racing), 22 točk prednosti, medtem ko tretjeuvrščeni Italijan Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) zaostaja še za dodatnih 31 točk. "Pogled na skupno razvrstitev je v tem trenutku zelo lep in predvsem spodbuden v luči nadaljevanja sezone. Ta se ni začela ravno najbolje za naše moštvo, toda ko sem nehal iskati krivce drugje za svoje nekoliko slabše vožnje na uvodnih dirkah v Katarju, Indoneziji in Argentini, so prišli tudi precej boljši rezultati," je na zadnjem druženju z novinarji pred petkovimi uvodnimi prostimi treningi, ki si jih boste v živo lahko ogledali od 9.00 naprej na VOYO, uvodoma dejal aktualni svetovni prvak kraljevega motociklističnega razreda.

Če je izvrstni francoski dirkač izjemno zadovoljen s točkovnim izkupičkom z zadnjih preizkušenj, pa to ne velja za njegovega najbližjega zasledovalca Aleixa Espargaroja, ki še vedno ne more verjeti, kako veliko neumnost si je privoščil na dirki za VN Katalonije, ko se je začel prezgodaj veseliti nesojenega drugega mesta in posledično izgubil zelo pomembne točke v boju za naslov svetovnega prvaka. "Če bi mi nekdo pred začetkom sezone ponudil takšen scenarij, da bom po slabi polovici dirk na izjemnem drugem mestu v skupnem seštevku, bi ga brez oklevanja sprejel. Tako pa ostaja grenak priokus, saj bi bil z drugim mestom iz Barcelone točkovno še nekoliko bližje Quartararoju. Fabio je trenutno najboljši dirkač v MotoGP karavani, uspel je prebroditi nekoliko slabši vstop v sezono in zdaj deluje zares kot pravi šampion. Toda v naši ekipi verjamemo, da lahko sestavimo ustrezen taktični načrt za naskok na sam vrh," optimistično zre v prihajajoči konec tedna izkušeni Španec.

Lani je zmago v Sachsenringu slavil tokrat odsotni osemkratni svetovni prvak Marc Marquez (Repsol Honda Team), na drugem mestu je dirko končal Portugalec Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), Quartararo pa se je moral zadovoljiti z najnižjo stopničko zmagovalnega odra. Kako se bo razpletla tokratna preizkušnja na nemškem prizorišču, bomo morali počakati vse tja do nedelje popoldan. Pred tem pa nikakor ne gre zamuditi petkovih uvodnih prostih treningov in sobotnih kvalifikacij. Bodite z nami na VOYO in Kanalu A.