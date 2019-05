Nesrečni Quartararo: Ko sem videl, da ne morem menjati, sem vedel, da je konec

"Da, imeli smo manjše tehnične težave z menjalnikom, nekaj zares malega, ki pa nas je na koncu veliko stalo, toda kot v Katarju (tam je obstal na startu še pred začetkom dirke in nato moral startati iz boksa, op. p.) bomo vse negativnosti pustili tukaj in domov odnesli le pozitivne stvari," je optimistično zrl v prihodnost mladi Francoz, ki so ga v mlajših kategorijah mnogi primerjali kar z Marcom Marquezom, aktualnim svetovnim prvakom elitnega razreda. Quartararo sicer v Jerezu na startu ni zadržal vodstva, saj sta ga v uvodnem zavoju prehitela Marquez in moštveni kolegaFranco Morbidelli, nato pa je v enajstem krogu Francoz le uspel prehiteti Morbidellija. "Ves čas sem videl Marqueza pred menoj. To mi daje samozavest, saj tega nisem pričakoval. Prav tako nisem pričakoval niti najboljšega startnega položaja," je bil iskren 20-letnik, ki se mu po dobrih časih na VN Španije lahko smeji kljub temu, da je moral odstopiti zaradi okvare. "Mislim, da smo opravili izjemno delo in mislim, da ni naključje, da smo bili zraven tudi na dirki, saj smo bili blizu najboljšim že na prvih treh treningih," je zaključil Quartararo.