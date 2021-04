Quartararo: Lepšega rojstnodnevnega darila si ne bi mogel želeti

"Sem v odlični formi in tudi ritem je na izjemno visoki ravni. Ko se dirkač počuti na svojem motociklu tako dobro, kot se sam trenutno na Yamahinem, se je precej enostavneje boriti za najvišja mesta. Zdaj vemo, kaj potrebujemo za podobne zmagovalne trenutke v prihodnosti. Lepšega rojstnodnevnega darila si ne bi mogel želeti. Največji del zaslug za trenutne dosežke gre pripisati celotnemu moštvu, ki se iz dneva v dan trudi za napredek v vseh segmentih,"pravi trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, ki hkrati svari pred nepotrebno evforijo. "Vemo, da smo komaj na začetku sezone. Še veliko zahtevnih in nepredvidljivih preizkušenj nas čaka v nadaljevanju. Pomembno je, da ohranimo mirno kri in nadaljujemo po začrtani poti," se pasti uvodnih vrhunskih rezultatov zaveda Quartararo, ki že pogleduje k naslednji dirki v Jerezu.

"To je eno od mojih ljubših prizorišč v karavani. Že samo dejstvo, da sem na Portugalskem iz nastopa v nastop stopnjeval ritem in izboljševal čase, je jasen pokazatelj, da smo na pravi poti. Dirke v Španiji imam najraje, to je nov velik motiv zame in celotno Yamahino moštvo,"v optimističnem tonu zaključuje Francoz.