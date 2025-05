Alex Marquez v Silverstonu končal sprintersko prevlado brata

OGLAS

Fabio Quartararoju je je uspel dober start in Francoz je povedel v prvi krog. Še bolje pa je startal Marc Marquez, ki je že v prvem ovinku prišel mimo Francesca Bagnaie, nekaj zavojev kasneje še mimo brata Alexa Marqueza, do konca prvega kroga pa je na ravnini prehitel še vodilnega Quartararoja.

Starejši izmed bratov Marquez v vodstvu ni zdržal dolgo, po napaki je moral odpeljati nekoliko širše in vodstvo prepustil Alexu, ki je medtem ugnal francoskega dirkača na Yamahi. Quartararo je čedalje bolj izgubljal boj z ducatiji, mimo njega sta prišla še Bagnaia in Fabio di Giannantonio. Brata Marquez pa sta povečevala prednost pred Bagnaio, razlika je v nekaj krogih presegla sekundo in pol. Zgledalo je že, da se bo Marc uspel približati Alexu in ogrozil njegovo zmago, a je v lovu na mlajšega brata storil napako in izgubil preveč, da bi se lahko vmešal v boj za najvišjo stopničko.

"To je bil popoln sprint, vse smo naredili tako, kot je treba. Le start ni bil pretirano dober, toda potem sem uspel dobro izpeljati uvodne ovinke, kar je vedno težko, in priti do drugega mesta. Ko je Marc storil napako, sem si rekel, da moram vztrajati v svojem ritmu vse do konca. Imel sem odličen občutek na motociklu, vse je bilo popolno, dirka se mi je zdela skoraj prekratka, saj sem zares užival. Najpomembnejši dan pa bo jutri," je bil vesel Alex Marquez, ki je svojo prvo sprintersko zmago dosegel pred dvema letoma prav v Silverstonu.

"Začel sem agresivno, v prvem krogu sem tvegal, saj je to edini način, če startaš iz druge startne vrste. V tretjem ovinku, kjer sem včeraj padel, sem spet naredil napako in moral sem odpeljati na široko. Potem pa sem sledil Alexu, a on je bil izjemno hiter v sedmem, osmem in devetem zavoju, to so njegove močne in moje šibke točke. Uspel sem mu nekoliko približati, toda danes je bil hitrejši. Dosegli smo največ, kar smo lahko," je dejal Marc Marquez, ki je moral sprintersko krono po šestih zaporednih zmagah na sprintu predati mlajšemu bratu.

Veliko več dogajanja pa smo spremljali za njima. Di Giannantonio je v boju za tretje mesto ugnal Bagnaio in se od rojaka tudi odlepil ter ciljno črto prečkal kot tretji. "Presrečen sem. Na nekaj prejšnjih dirkah smo imeli težave, toda delamo na izpopolnjevanju občutkov. Želim ostati na realnih tleh, jutri bo dolga dirka, toda danes bomo uživali v tem rezultatu," je prvih letošnjih sprinterskih stopničkah dejal Di Giannantonio. Lanskemu podprvaku Bagnaii pa so za ovratnik v zaključku dirke dihali Quartararo, Johann Zarco in Marco Bezzecchi. Četverica se je v zadnjih krogih udarila za četrto mesto, ta obračun pa je pripadel Bezzecchiju. Zarco je bil peti, Bagnaia šesti, Quartararo pa sedmi. Do točk sta z uvrstitvijo v najboljšo deseterico prišla še Pedro Acosta in Jack Miller.

Marc Marquez ostaja vodilni v skupnem seštevku, njegova prednost pred Alexom pa sedaj znaša 19 točk. Tretji je Bagnaia, ki pa zaostaja že 56 točk za svojim ekipnim kolegom.