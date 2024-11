Quartararo: Bagnaia ali Martin? Španec se bo sprehodil do prvega naslova

Španec Jorge Martin prvič ali Francesco Bagnaia tretjič zapored. Pred poslednjim dirkaškim vikendom motociklistične sezone, ki se bo ta konec tedna namesto v Valencii odvil v Barceloni, je boj za naslov prvaka v razredu motoGP še odprt. Resda ima Španec lepo točkovno prednost, a tudi Italijan lahko pride do laskavega naslova. Kdo bo koga, bo jasno od petka naprej, ko začnemo s prenosi na Kanalu A in VOYO.

Fabio Quartararo FOTO: AP icon-expand

Kot čivkajo že vrabci na veji, se za laskavi naslov v kraljevem borita Španec Jorge Martin in branilec naslova Francesco Bagnaia. Italijan bo zadnji konec tedna začel s 24 točkami zaostanka. Na voljo je še 37 točk za zmagi na sobotni sprinterski in nedeljski klasični dirki. Tesno je tudi v boju za tretje mesto, Španec Marc Marquez ima namreč le točko prednosti pred Italijanom Eneo Bastianinijem. Kot je nekaj dni znano, bo dirkališče v Barceloni prizorišče zadnje preizkušnje sezone motociklističnega svetovnega prvenstva motoGP. Zadnjo tekmo bi morala gostiti Valencia, vendar so katastrofalne poplave prejšnji teden tam onemogočile priprave na dirkaški konec tedna med 15. in 17. novembrom.

Jorge Martin in Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP icon-expand

Medtem ko sta naslova v razredih moto3 in moto2 že oddana Kolumbijcu Davidu Lopezu oziroma Japoncu Aiju Oguri, bo zadnja dirka odločala o naslovu med elito motociklizma. "Vroče bo in napeto. Odlična novica za svet motociklizma, oziroma naš šport je, da se bo o prvaku odločalo prav na poslednji dirki sezone," je za Gazzetto Dello Sport opazil nekdanji prvak Fabio Quartararo, ki se je družil z navijači na sprejemu v Milanu, kjer je tudi nastal pogovor za rožnati milanski športni časnik.

"Martin ima lepo prednost in če se ne zgodi nič nepredvidljivega, bo točkovna prednost gotovo zadostovala. Je v odlični formi in samo huda smola mu lahko prepreči naslov. Jorge Martin je najboljši dirkač tekočega leta in bo zasluženo prvak," je prepričan prvak iz leta 2021, ki ima za sabo nekaj povprečnih sezon. Zadnja zmaga sega v leto 2022, ko je šlo za VN Nemčije, zadnje stopničke pa leto kasneje na VN Indonezije. Najboljši letošnji rezultat je zabeležil na VN Malezije, ko je bil četrti v sprintu in šesti na osrednji dirki vikenda.

"Lahko bi bilo veliko bolje, a tudi slabše. Sem pa optimist za naprej, saj je Yamaha naredila velik korak naprej. Mislim, da bomo v naslednji sezoni veliko bolj konkurenčni najboljšim," je prepričan El Diable, ki komaj čaka da se podaljšani dirkaški vikend na obrobju katalonske prestolnice začne. "Svoje bodo naredili tudi živci. Verjamem, da bo Martin bolj na trnih, saj so nekatere stvari zanj nove, Bagnaia pa bo čakal v ozadju in prežal na napako. Kljub temu pa mislim, da je Jorge Martin v tej sezoni najmočnejši in bo zasluženo osvojil šampionat," je pogovor za Gazzetto zaključil 25-letni Francoz.