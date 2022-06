Quartararo na testiranjih dokazal, da ne bo popuščal

Dirkači prvenstva motoGP so dirkaški konec tedna v Barceloni podaljšali in se na enodnevnih testiranjih na stezo podali v iskanju izboljšav pred nadaljevanjem sezone. Medtem ko so nekateri dragocen čas na stezi izkoristili za preizkušanje novih nastavitev, so drugi testirali tehnične novosti. Aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo je z najhitrejšim časom potrdil, da primata vodilnega v prvenstvu ne bo zlahka prepustil tekmecem.