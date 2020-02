Quartararo na začetku uradnega dela testiranj vodi pred Morbidellijem

Po prvi uri dogajanja je bil sicer na vrhu še en Katalonec Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini), njegov čas 1:59,427 je nov dokaz hitrosti novega italijanskega motocikla 2020 RS-GP. Za njim se je zvrstil Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing), ki se je skupaj z moštvenim kolegom, testnim dirkačem Danijem Pedroso, izkazal že na prvih "shakedownih" novega leta. Pedrosa je tokrat zaostal več kot sekundo za najhitrejšimi: to sta bila Quartararo z lanskim motociklom YZR-M1, medtem ko je Morbidelli preizkušal model 2020 "A-spec". Tovarniški dirkač Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) je v enajstem ovinku brez hujših posledic padel, na motociklu M1 2020 pa je kilometre nabiral tudi legendarni Italijan Valentino Rossi. Novi testni dirkač Yamahe Jorge Lorenzo bo na stezo vnovič zapeljal v nedeljo na zadnji dan testiranj.

Marquez je svoj najboljši dosežek postavil v sedmem krogu in ga nato do naliva, ki je ustavil dogajanje, ni izboljšal. Skupno je odpeljal 33 krogov in si delil stezo z novincem v ekipi, bratom Alexom Marquezom, ki je za svetovnim prvakom zaostal za dve desetinki in slabo sekundo za vodilnim Quartararojem. Zaradi nesreče Tita Rabata (Reale Avintia Racing) je zaplapolala tudi rdeča zastava, a jo je Rabat odnesel brez vidnejših poškodb. Njegov moštveni kolega Johann Zarco je z Ducatijem GP19 za zdaj postavil najboljši čas 2:01,333 sekunde.

Izidi testiranja (do 14. ure po lokalnem času):

1. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) 1:58,945 sekunde

2. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) + 0,051

3. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0,250

4. Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) + 0,289

5. Jack Miller (Pramac Racing) + 0,383

6. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,422

7. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 0,482

8. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) + 0,591

9. Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,624

10. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0,660