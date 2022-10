Quartararo: Na zadnji dirki sezone si želim predvsem uživati

Fabio Quartararo je na nedeljski dirki, ki je štela 20 krogov iz 12. mesta, pripeljal na stopničke. Na koncu je slavil tretje mesto, rezultat, ki ga še vedno ohranja pri možnostih, da že drugo leto zapovrstjo osvoji naslov najboljšega v motociklistični karavani. Čez dva tedna bo v Valencii, tudi v primeru slabega vremena, zelo vroče, vse to je omogočil razplet dirke v Maleziji, natančneje v Sepangu. Ker je Francesco Bagnaia slavil, pomeni, da se je razlika med prvima dvema dirkačema povečala iz 14 točk na 23. To seveda pomeni, da mora Francoz dirko v Valencii zmagati, pri tem pa upati na to, da bo Italijan uvrščen na 15. mesto ali nižje. Tretji v skupni razvrstitvi je Aleix Espargaro, ki šteje 212 točk in dejanskih možnosti za naslov več nima. Quartararo je po koncu dirke povedal, da je vedel, da mora od samega začetka voziti agresivno, da bi lahko odgovoril na to, da je Bagnaia iz devetega mesta že v prvem ovinku prišel na drugega, drugače bi se njegove sanje o ubranitvi naslova najbrž končale že v nedeljo.