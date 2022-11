Quartararo najhitrejši na prvem, Marini pa na drugem prostem treningu pred VN Valencije

Poslednji dirkaški konec tedna tekoče motociklistične sezone. Francesco Bagnaia je pred uspehom kariere. Če nedeljske dirke za VN Valencije ne bo končal slabši kot 14., bo zagotovo osvojil svoj prvi naslov prvaka v razredu motoGP. Italijan kljub odličnemu izhodišču pred zadnjim dirkaškim vikendom sezone ostaja z nogami trdno na tleh. V najšibkejšem razredu moto3 je najboljši čas uvodnega treninga postavil svetovni prvak Izan Guevara, na drugem je bil najboljši Japonec Tatsuki Suzuki. V moto2 je bil zjutraj najbolj razpoložen Španec Augusto Fernandez, popoldne pa njegov rojak Pedro Acosta. V kraljevem pa je bil dopoldne pred vsemi Francoz Fabio Quartararo, ki je tako vrgel rokavico Bagnaii, popoldne pa je bil najhitrejši Luca Marini. Vodilni v skupnem seštevku je v petek dopoldan postavil šele 17. čas, popoldan pa 9.

Podaljšani dirkaški vikend v Valencii so tradicionalno odprli "predstavniki" najšibkejšega motociklističnega razreda moto3. Če je v moto2 in v kraljevem motoGP še vse odprto v boju za naslov svetovnega prvaka za tekoče leto, pa je v najšibkejšem vse že predčasno odločeno. Novi svetovni prvak je že dirko pred koncem sezone postal Španec Izan Guevara, tako da bo dirka na stezi Ricardo Tormo bolj prestižna, oziroma bo v ospredju boj za konstruktorske točke in tudi boj za preboj na zmagovalni oder v skupnem seštevku. Dirkače je v petkovo jutro prvega prostega treninga popeljalo prijazno vreme, pokukali so tudi že prvi sončni žarki, pa tudi sicer je vremenska napoved za podaljšani dirkaški vikend več kot obetavna.

Napovedujejo se suhi prosti treningi, kvalifikacije in tudi nedeljsko osrednja dirka. Spomnimo, zadnjo dirko najšibkejšega razreda je presenetljivo dobil Britanec John McPhee. Mladi Škot je bil nekoliko hitrejši od Japonca Ayumija Sasakija. Španec Guevara, ki si je že dve dirki pred koncem zagotovil naslov prvaka, se na tej dirki ni vključil v boj za zmago. Je pa Guevara prepričljivo začel podaljšani dirkaški vikend v Valencii, saj je postavil daleč najboljši čas prvega prostega treninga in tako najavil, da bi se rad od sezone, ob že zagotovljenem naslovu, poslovil tudi s prestižno zmago. Drugi prosti trening je v najšibkejšem razredu močno premešal karte. Prvi čas drugega je uspel Japoncu Tatsukiju Suzukiju, za njim pa sta se zvrstila Italijan Dennis Foggia in Španec Carlos Tatay. Najhitrejši v dopoldanskem času in hkrati novopečeni prvak Guevara je bil na popoldanskem treningu bolj v ozadju in je postavil enajsti čas.

Quartararo hiter na prvem, Marini na drugem, Bagnaia pa se je le 'ogreval'

Dirkaču Ducatija Francescu Peccu Bagnaii za zmagoslavje v SP manjkata dve točki, saj je njegov tekmec Francoz Fabio Quartararo zadnjo dirko v Sepangu končal na tretjem mestu. Branilec naslova zdaj za Italijanom zaostaja za 23 točk. Drugo mesto je v Maleziji osvojil še en dirkač Ducatija, Enea Bastianini. Quartararo mora zdaj v Španiji obvezno zmagati, saj ima še teoretične možnosti za ubranitev naslova. Medtem pa Italijanu na drugi strani za prvi naslov v kraljevskem razredu zadostuje že uvrstitev med prvo deseterico.

To bi bila tudi prva Ducatijeva zmaga v SP po letu 2007, ko je slavil Avstralec Casey Stoner. Da Francoz še ni povsem izgubil upanja napoveduje prvi prosti trening na dirkališču Ricardo Tormo. Quartararo se je odlično odrezal s prvim časom jutranjega treninga, Bagnaia, ki pa dirkalnika ni privijal do konca, je trening končal na 17. mestu. Če bi se podoben razplet zgodil tudi na nedeljski dirki, bi Francoz ubranil lanskoletni naslov. A težko je verjeti, da se bo razplet uvodnega prostega "preselil" tudi na nedeljsko dirko. Je pa za garažo Yamahe spodbudna vest, da je njen dirkač spet krojil vrh, kar na zadnjih preizkušnjah ni bil ravno primer. Drugi prosti trening je spremenil razmerja moči. Najhitreje se je "peljal" Italijan Luca Marini, za njim pa sta se zvrstila Španec Jorge Martin in Avstralec Jack Miller. Quartararo, najboljši v uvodnem petkovem programu, je tokrat zabeležil osmi čas, Bagnaia pa je bil malce hitrejši kot zjutraj in je zasedel deveto mesto.

Fernandez pokazal, da misli resno

Španec Augusto Fernandez je s četrtim mestom v Maleziji prevzel vodstvo v razvrstitvi SP. Prehitel je doslej vodilnega Japonca Aija Oguro, ki je v zadnjem krogu dirke v Sepangu, ko se je do konca boril za zmago, po nepotrebnem tvegal, padel in ni končal tekmovanja. Valencia bo ustoličila novega prvaka in če je soditi po jutru, bo dan v znaku prav Augusta Fernandeza. Ta je bil na petkovem jutranjem treningu najbolj prepričljiv in dal vedeti, da ga v nedeljo zanima zgolj in samo osvojitev laskavega naslova svetovnega prvaka. Spomnimo, v Sepangu je sicer zmagal Italijan Tony Arbolino. Po 19 od 20 dirk je Fernandez vodilni (251,5 točke) in ima tako 9,5 točk prednosti pred Oguro (242 točk). Fernandez je dobro treniral tudi na popoldanskem prostem treningu, ki ga je zaključil na drugem mestu. Hitrejši od vodilnega v skupnem seštevku je bil le nejgov rojak in moštveni kolega Pedro Acosta. Za njima je bil še tretji Španec in sicer Alonso Lopez, medtem ko je bil Ogura šele enajsti.

Bagnaia brani, Quartararo mora napasti z vso silo

Pred dirko za VN Nizozemske v Assnu konec junija je imel Fabio Quartararo na vrhu skupnega seštevka že velik 91 točk prednosti pred Francescom Bagnaio. Kazalo je, da bo Francoz mirno prišel do drugega zaporednega naslova, a je Italijan na ducatiju v drugem delu sezone prišel v sijajno formo. Na zadnjih devetih dirkah je zbral 114 točk, kar je v zadnjih štirih letih uspelo le še Marcu Marquezu v sezoni 2019. Na drugi strani je Quartararo v tem času le štirikrat stal na stopničkah in zabeležil prav toliko ničel, zaradi česar ima pred zadnjo dirko velikih 23 točk zaostanka za vodilnim Italijanom. "Vsi vemo, da je motoGP svet presenečenj, kjer se lahko zgodi vse. Moja glavna naloga je, da garam kot vedno. Vedno rad tekmujem in tudi tokrat se bom boril za najvišja mesta, če bom le imel priložnost," je pred začetkom dogajanja v Valencii, kjer je bil najboljši v lanski sezoni, povedal Bagnaia. Kot to počne že celotno sezono, je Italijan znova pohvalil motocikel, ki so ga zanj pripravili v Ducatijevi garaži: "Ta steza nam zagotovo ustreza. Letošnji motocikel je sijajen. Mislim, da smo v primerjavi z lani naredili ogromen korak naprej, sploh kar se tiče vodljivosti."

Bagnaia je pred petkovimi prostimi treningi govoril tudi o vzponih in padcih, ki jih je doživel v letošnjem letu. "Na začetku sem delal napake, ker sem bil pod pritiskom. Vedno, ko sem se znašel v pesku, je bilo to zato, ker sem vozil na polno v boju za najvišja mesta. Nato smo se z ekipo usedli in skušali analizirati, zakaj se mi to dogaja. Mislim, da mi je to pomagalo, saj sem v zadnjem času vozil veliko bolje," je še razkril 25-letnik, ki bo v nedeljo, če ne bo prišlo do senzacije, vpisal rezultat svoje kariere.