Marc Marquez ostaja kralj sprintov, Bagnaia končal na tleh

Na dopoldanskih kvalifikacijah si je start s prvega mesta zagotovil domačin Fabio Quartararo , ki ga je tudi unovčil. Uspel mu je dober start, v prvih ovinkih se je odlično znašel in povedel pred Marcom in Alexom Marquezom .

Quartararo si je v uvodnih krogih pripeljal nekaj prednosti pred bratoma Marquez, a po polovici dirke sta Španca prednost povsem izničila. Marc je napadel vodilnega Francoza, a je domačin uspel odgovoriti in znova prišel na prvo mesto. Toda bilo je le vprašanje časa, kdaj bo osemkratni svetovni prvak znova poskusil. V drugo je bil uspešnejši in ostal spredaj.

"Fabio je bil na začetku dirke zelo hiter, dirkal je na polno in rekel sem si, da v teh dveh krogih ne morem držati takšnega tempa. Nato sem opazil, da nekoliko popušča, jaz pa sem se počutil vse konkurenčnejšega. Dirkal sem dobro, mogoče sem se v zadnjem krogu malo preveč sprostil, ampak dobro se počutim in videli bomo, ali lahko jutri dokončam svoje delo," je povedal v sprintih še nepremagani Marc Marquez.

"Zjutraj smo naredili korak naprej in na sprintu sem dirkal bolje. Uspel mi je dober start, v nadaljevanju dirke pa sem ostal miren, in ko sem videl, da ima Fabio težave z oprijemom pnevmatike, sem ga napadel. Marcu nisem mogel priti blizu, tako sem do konca dirke le še nadzoroval razliko do Aldeguerja," je še šesto drugo mesto na sprintu pospremil Alex Marquez.