Quartararo napada tretje zaporedne stopničke

Fabio Quartararo ima za seboj dve zaporedni uvrstitvi na zmagovalni oder. Na VN Katalonije je bil drugi, v Assnu pa je zaostal le za Maverickom Vinalesom in Marcom Marquezom. Omenjeni trojec se bo kot vse kaže udaril za zmago tudi na Sachsenringu, saj bodo vsi trije dirko začeli iz prve startne vrste. 20-letni Francoz kljub rahlemu izpahu rame, ki ga je utrpel na sobotnem treningu, napoveduje boj za zmago: “Gre za eno do stez, kjer je zelo pomembno, da dirko začneš iz dobrega startnega položaja. Čaka nas dolga preizkušnja, posebej zaradi načete rame, a pripravljeni smo na boj in upam, da bomo na koncu znova zadovoljni.”

Sicer pa ima Quartararo v zadnjem času kar nekaj težav s poškodbami. Poleg že prej omenjene leve rame, je v začetku meseca junija prestal tudi operacijo desne roke, a je kljub temu v zadnjih tednih v življenjski formi. Po vnovičnem uspehu na kvalifikacijah se je Francoz na ta račun tudi nekoliko pošalil: “Sedaj imam obe roki enako poškodovani, tako da mi nobena ne povzroča večjih težav. Zjutraj sem sicer poškodovano ramo čutil nekoliko bolj, a se je do popoldneva situacija že izboljšala. Na dirko sem stoodstotno pripravljen.”

Na dušo 20-letnika je po kvalifikacijah popihal tudi nesporni kralj elitnega razreda v zadnjih letih Marc Marquez, ki je Quartaroja skupaj z Vinalesom in Alexom Rinsom označil za prihodnost razreda motoGP. Bo pa francoski dirkač potreboval pravi čudež, da bo na dirki za VN Nemčije premagal Marqueza, ki je tu praktično nepremagljiv. V devetih nastopih v vseh razredih je na Sachsenringu vknjižil prav toliko zmag in bo tudi tokrat glavni favort za najvišjo stopničko.