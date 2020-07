Quartararo ni pričakoval prvega mesta, Marquez namenoma 'obupal' v zadnjem krogu

Vozil pred Rinsom in upočasnil zaradi rumenih zastav

"Seveda si vedno želiš najti nekaj več, toda Yamahini dirkači so zaradi določenega razloga z novo gumo sposobni izkoristiti veliko oprijema. So zelo hitri v kvalifikacijah, toda najpomembneje pride jutri. Že na četrtem treningu smo skušali priti do konstantnega ritma," je razložil MM93. "Seveda jutri pričakujemo težko dirko, še posebej zaradi tega, ker bo treba nadzorovati gume in fizično pripravljenost, saj je tu zelo vroče. Gre za zahtevno stezo, ki dirkača zelo izčrpa. Dobro se počutim," je dodal šestkratni prvak razreda motoGP. Ta je pokomentiral tudi dogajanje pred nesrečo Alexa Rinsa, ki bo zaradi izpaha rame najbrž izpustil nedeljsko dirko. Marquez je vozil pred njim, ko je Rins nato padel. "Če pogledate sliko, sem ga oviral, toda česar se ljudje ne zavedajo, je to, da so bile na stezi rumene zastave. Bil je že en dirkač v pesku (Miller, op. p.). Treba je upočasniti. Nisem ga videl, seveda. Toda če imaš dvojno rumeno zastavo, moraš upočasniti, saj pomeni, da je dirkač v pesku," je pojasnil Marquez.