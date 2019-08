Quartararo o srhljivi nesreči v prvem ovinku: Vse skupaj je le vprašanje sreče

Negibna sta obležala ob stezi, a jo kljub srhljivi nesreči, odnesla brez večjih posledic. Italijana je za kratek čas izgubil spomin, zaradi udarcev v glavo pa so ga odpeljali na dodatne preglede v bolnišnico v Coventryju. Po temeljitem pregledu so ga izpustili, zmagovalec zadnje dirke za VN Avstrije, pa je že v nedeljo lahko odpotoval domov.

Eden izmed favoritov za najvišja mesta Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) je dirko končal že v prvem krogu. Zdrsnil je s proge, ob tem se je v njegov drseči motor zaletel tudi povsem nemočni Andrea Dovizioso , ki je vozil tik za njim, in oba dirkača sta se že v prvem ovinku poslovila od Silverstona.

Nesrečni Quartararo, ki so mu pred dirko številni napovedovali zmago v Silverstonu, jo je odnesel brez poškodb, po dirki pa ponudil svoj pogled na celotno situacijo. Ob tem je razkril, da je bila povod v nesrečo napaka Alexa Rinsa, ki se je sicer na koncu veselil zmage pred Marcom Marquezom.

"Rins me je prehitel, meni pa se je ponudila možnost, da po zunanji strani prehitim Jacka Millerja. Odprl sem se istočasno kot Rins, ta je za kratek čas izgubil nadzor nad motorjem, jaz pa sem agresivno poprijel za krmilo, da ne bi prišlo do trčenja," je svoj pogled na nesrečo ponudil Quartararo in nadaljeval: "Nisem edini dirkač, ki je v tem ovinku izgubil nadzor nad motorjem, tudi Rins ga je. Kot sem dejal, gre le za dirkaško nesrečo."