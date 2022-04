Quartararo odgovoril na drugem treningu, težave za Marca Marqueza

Bolečine so bile pozabljene za Fabioja Quartararoja na drugem prostem treningu, potem ko je Francoz prejel neprijeten udarec svojega motocikla v moškost na prvem treningu. V drugo je porazil vso konkurenco s časom 1:37,071, sledil mu je Italijan Enea Bastianini (a s kar precejšnjim zaostankom + 0,201 sekunde), ki je pokazal precej boljši obraz v drugo, podobno tudi Francesco Bagnaia (+ 0,212), ki si od steze v Jerezu veliko obeta. Da je Ducati hiter na tej stezi (lani so dirkači italijanskega proizvajalca zasedli prvi dve mesti), je dokazal tudi Jorge Martin 'Martinator' na četrtem mestu (+ 0,297 s). Presenetljivo najhitrejša honda na drugem treningu je bil Japonec Takaki Nakagami, in sicer je vpisal peto mesto z debele pol sekunde zaostanka.

Katalonski dirkač in prva Hondina violina Marc Marquez je težave iz Portimaa, kjer ni našel prave forme, očitno prenesel tudi v Jerez. Potem ko je bil na prvem treningu šele 11., je na drugem slabih 20 minut do konca v devetem zavoju pristal v pesku – še pred tem je zdrsnil v šestem ovinku – in se v garaže odpeljal kar z nekdanjim moštvenim kolegom Danijem Pedroso, zdaj sicer KTM-jevim testnim dirkačem. Tudi sicer mu ob povratku na stezo ni šlo najbolje, tako kot v prvo je tudi v drugo ostal brez uvrstitve med najboljših deset. A pravzaprav je bil tokrat še bistveno dlje od deseterice, zaključil je na zanj atipično skromnem 19. mestu.

V nižjih razredih najhitrejša Dixon in Guevara

V srednjem razredu moto2 je drugi trening – tako kot prvega – dobil Britanec Jake Dixon. Dirkač ekipe GASGAS Aspar je s časom 1:41,646 še malenkost izboljšal čas s prvega treninga in drugouvrščenega Augusta Fernandeza ugnal za 252 tisočink sekunde. Dobro dnevno formo je potrdil Japonec Ai Ogura, ki je tokrat vpisal tretji čas (+ 0,363 s), da mu steza v Jerezu ustreza, pa je potrdil tudi Dixonov rojak Sam Lowes (+ 0,426 s). Potem ko je v prvo vpisal drugi, je tokrat na drugem treningu zabeležil še četrti čas. Sledil je Tony Arbolino na petem mestu (+0,427 s).

Drugi trening razreda moto3 je pripadel Izanu Guevari, ki je za 132 tisočink sekunde ugnal Ajumuja Sasakija, tretje mesto pa je pripadlo še enemu Špancu, in sicer Jaumeju Masii. Četrti je bil še en Španec Carlos Tatay, peti pa najhitrejši na prvem treningu Deniz Öncü.

Na prvem treningu najhitrejši Mir

Kako trd je asfalt v Jerezu, je dobre pol ure pred koncem uvodnega treninga razreda motoGP izkusil vodilni dirkač prvenstva Fabio Quartararo, sicer zmagovalec dirke v Jerezu leta 2020 in zmagovalec zadnjih treh kvalifikacij elitnega razreda na VN Španije. V 13. zavoju je streslo njegov motocikel, ta pa ga je ob želji po reševanju še malce zadel in to v za moške najbolj občutljivo mesto. Quartararo je bil v vidnih bolečinah, zvijal se tudi po prihodu v bokse. Deset minut pozneje se je vrnil iz Yamahinega tovornjaka, bolečina je minila in nasmešek se je vrnil na Francozov obraz. Slabe štiri minute do konca se je Quartararo znova znašel v težavah, ko je zapeljal s steze in podaljšal linijo na pesek.