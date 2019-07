Quartararo odločen: Vrnili se bomo še boljši

Kako kratka pot je od pekla do raja in nazaj. Po 8. mestu v Le Mansu in 10. mestu je Fabio Quartararo v Barceloni in Assnu s 3. in 2. mestom dosegel rezultata kariere. Nato pa mu je že v drugem krogu VN Nemčije zdrsnilo in dirke je bilo zanj konec. Quartararo je prvič v svoji motoGP karieri tekmo končal zaradi padca (v Jerezu dirke ni končal zaradi okvare menjalnika). To je bil nasploh zgolj drugi Quartararojev padec v najmočnejšem razredu, po tistem na tretjem prostem treningu za VN Katalonije.

"Z menoj je popolnoma vse v redu. Naredil sem napako na začetku dirke in to me je stalo uvrstitve. Prva in druga prestava sta delovali, kot bi morali, v tretjo prestavo pa motorja nisem mogel spraviti, saj se je nekaj zataknilo. Na startu sem se tudi dotaknil Millerja. Ko sem v drugem krogu poskušal prehiteti Petruccija, se je za trenutek pojavil dvom, če ga sploh lahko. Odločil sem se napačno, se preveč nagnil in izgubil kontrolo nad sprednjim delom motocikla. Gre za prvo takšno napako letos in verjamem, da se bomo vrnili boljši," je o neprijetnem dogodku povedal Quartararo.

Nasploh je lahko Yamahin Francoz zadovoljen z dosedanjim potekom sezone. Dve uvrstitvi na zmagovalni oder ga točkovno trenutno uvrščata na osmo mesto skupne razvrstitve dirkačev, uvrščen je tri točke za sedmouvrščenim Jackom Millerjem in trinajst točk za šestouvrščenim Valentinom Rossijem. Navdušil je tudi na VN Katalonije, pa čeprav je okreval po klasični motociklistični poškodbi mišice na roki, ko pride do zatekanja same mišice (arm pump, op. p.). "Prva polovica sezona je bila zame zelo dobra. Nismo se nadejali takšnih rezultatov, zato smo zelo optimistični za nadaljevanje sezone. Veselim se novih dirk," pozitivne misli ohranja Quartararo, ki bo svojo prvo zmago v elitnem motociklističnem razredu lovil čez tri tedne, ko dirkače čaka VN Češke na dirkališču v Brnu.