Dirkači prvenstva motoGP so se po le treh dneh premora spet zbrali. Motociklistična sezona se nadaljuje na jugu Španije v Jerezu. To bo prva domača dirka za številne španske dirkače, a z največjim zadovoljstvom in z zmago z zadnje dirke na 6. preizkušnjo sezone prihaja aktualni prvak in vodilni v skupnem seštevku Fabio Quartararo.