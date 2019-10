Quartararo po drami v Buriramu: Z Marquezom sva uprizorila pravi 'šov'

"Ko je Marc Marquez v 'top' dnevni formi, ga je praktično nemogoče premagati," je pred časom dejal novinec v letošnji sezoni kraljevega motociklističnega razreda MotoGP Fabio Quartararo, ki je na sinočnji dirki za VN Tajske v Buriramu zapravil izjemno priložnost za prestižno zmago v karieri.



"Tokrat sem bil zadovoljen z ritmom, ki smo ga ohranjali skozi ves konec tedna na Tajskem. Če ne bi bilo tiste drobne napake pri enem od zadnjih ovinkov, bi se velike zmage v Buriramu veselili pri Yamahi," je prepričan 20-letnik, rojen v Nici, ki bo v preostanku sezone, še posebej pa v naslednjih tednih in letih, trd oreh za Marqueza in druščino. "Za zmage se trenira in živi. Veseli me, da sva z Marcom (Marquezom, op. p.) v zadnjih dveh krogih uprizorila pravi dirkaški dvoboj, a zmaga lahko le eden. Njegove izkušnje preprosto prevladujejo, zato ga je zelo težko premagati," ni skoparil s pohvalami na račun starejšega rivala, ki mu bo že na naslednji dirki skušal vzeti zmago.