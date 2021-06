Quartararo: V motoGP potrebuješ hitrost in konstantnost – letos imamo oboje

Če je bil Quartararo zadovoljen po tretjem mestu na Sachsenringu, pa je bil precej bolj razočaran njegov moštveni kolega Maverick Vinales. Ta je v cilj prišel neslavno, kot zadnji, zaostal je tudi za letos podpovprečnim Valentinom Rossijem, kar je (nov) znak za rdeči alarm v Vinalesovem taboru. "Po vikendu razočaranj si vedno želimo delati in najti pot do napredka," je v žalostnem tonu razlagal Katalonec. "Jasno je, da imamo veliko dela pred seboj, toda to je dobro. VN Nizozemske sem osvojil leta 2019, pred pandemijo, tako da vemo, da moramo za začetek poiskati podobne nastavitve tistim," je bil Vinales optimističen pred odhodom v Assen. Kako zadovoljen pa bo zaključil nedeljsko dogajanje, boste lahko izvedeli v televizijskem prenosu na VOYO in Kanalu A ter seveda ob tekstovnem prenosu dirke v živo na naši spletni strani.