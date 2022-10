Quartararo po vrnitev na vrh z 12. mesta: 'Taktiziranje ne pride v poštev'

Pred zadnjima dirkama sezone v razredu motoGP so v boju za naslov ostali še trije dirkači – Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo in Aleix Espargaro. Vsi trije so bili na kvalifikacijah pred VN Malezije zelo zadržani, zato bodo morali nove točke loviti iz ozadja. Dolgo časa vodilni Quartararo, ki ga je minuli vikend prehitel Bagnaia, je z 12. mestom zabeležil celo najslabši startni položaj sezone. "Ritem ni bil slab, a začeti iz ozadja bo zelo težko. V takšnem položaju taktiziranje ne pride v poštev," pred nedeljsko uro resnice pravi Francoz.

