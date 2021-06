Quartararo po zmagi v Assnu in udobni prednosti: Prvenstvo je še zelo odprto

"Tokrat nisem imel težav z utesnitvenim sindromom (t. i. 'arm pump'), pač pa s tricepsom. Toda na tem dirkališču je to dokaj običajno, saj gre za precej menjav smeri in za fizično zelo naporno dirkališče. Toda dobro sem se počutil. Zelo sem zadovoljen, šlo je za težko dirko, toda moj cilj je bila borba za zmago in to nam je uspelo," je po četrti zmagi sezone razlagal vodilni dirkač prvenstva. Ta je že po dirki na Sachsenringu, ki jo je zaključil na tretjem mestu, razlagal, da komaj čaka petek in dan, ko bo znova dirkal na stezi v Assnu. Ta mu je zelo všeč, poleg tega pa je pisana na kožo Yamahinim motociklom, kar se je izkazalo tudi na tej dirki. Drugo mesto je namreč osvojil Quartararojev moštveni kolega Maverick Vinales. "Maverick je imel izjemen ritem. Za nas je težko prehitevati, toda Maverick je bil ves konec tedna zelo hiter," je pojasnil Quartararo.

"Če sem iskren, je bila dirka zelo težka. Ko je pred menoj vozil Pecco (Bagnaia, op. p.), se mi ga je zdelo nemogoče prehiteti. Nimam besed, s katerimi bi opisal, kako težko ga je bilo prehiteti," je v pogovoru z novinarji po dirki v Assnu malce potarnal Fabio Quartararo. "Vedno je dobro zapiral linije, v šestem zavoju pa je bil vselej zelo hiter. Poskusil sem v ovinku št. 12, nato pa sem videl, da ga lahko ukanim v 13. ovinku po notranji strani," je prehitevalni manever, ki mu je omogočil pot do zmage, opisal Francoz. "Nikoli si nisem mislil, da bi ga lahko tam prehiteval, toda bilo je popolno mesto za prehitevanje," je še dodal Quartararo.

Quartararo je v zadnjem času v odlični formi in po prvih devetih dirkah se zdi prvi kandidat za osvojitev naslova prvaka. "Ni lahko, toda sposobni smo obdržati ta ritem. Na nekaterih dirkah nam gre bolje, na nekaterih malce manj, toda smo tukaj, imamo ritem. Pretekla sezona zame ni bila dobra, ker sem imel preveč nihanj in padcev, nisem bil konstanten, toda veliko sem se naučil iz tega. Zame je to fantastično. Vedno se lahko kaj naučiš," je sporočil Quartararo.

Toda vendarle je sezona še zelo dolga (na sporedu je predvidenih še 12 dirk), zato je težko napovedovati, kaj se bo zgodilo do konca. Tega se zaveda tudi 22-letni francoski dirkač. "Realnost je takšna, da je prvenstvo se zelo odprto. Vsi so zelo hitri in ne želim zagrešiti napake pri napovedovanju glavnega konkurenta v bitki za naslov. Tu je veliko dirkačev. A želim se osredotočiti le nase, kar počnem že vse od Katarja. Imamo lepo prednost v skupnem seštevku, toda v drugo polovico sezone moramo vstopiti na enak način. To je glavni cilj: osredotočiti se na to, da bo tudi drugi del sezone takšen kot prvi," je pojasnil Quartararo.

"Trenutno se psihično počutim zelo dobro, pa tudi na motorju in v garaži. Pri načrtovanju ciljev imam več jasnih misli," je tekmecem sporočil Yamahin dirkač.