Quartararo podaljšal sodelovanje z Yamaho

"Res sem vesel, da lahko potrdim podaljšanje pogodbe z Yamaho. Od samega začetka so verjeli vame in to ni nekaj, kar bi jemal za samoumevno. Vseeno je bila ta odločitev zahtevna, saj sem na vrhuncu kariere, zato sem o vsem skupaj razmišljal malce dlje," je ob podpisu pogodbe dejal Quartararo.

"Verjamem v Yamahin projekt in vem, da je ekipa zelo motivirana. Vesel sem, da sem tudi uradno sprejel to odločitev in se sedaj lahko osredotočimo le na aktualn osezono. Ob tem bi se želel zahvaliti vsem članom ekipe, ki me obdajajo, mi pomagajo in me podpirajo, kot tudi vsem navijačem." je še dodal mladi Francoz.