Quartararo pojasnil: Šlo je za 'arm pupm' in ne težave z gumami

"Naša dirka je bila perfektna, dokler se ni pojavil 'arm pump'. Ni bilo več moči za zaviranje in pospeševanje. Zmaga je bila v naših rokah, toda moramo ugotoviti, zakaj je prišlo do te težave danes in se pripraviti na naslednjo dirko," je po dirki razočarano na družbenem omrežju Twitterzapisal Fabio Quartararo. Ta je na dirki VN Španije, ki jo je dobil Avstralec Jack Miller pred Francescom Bagnaio, vodil do 16. kroga, nato pa povsem popustil in izgubljal mesta za mestom.