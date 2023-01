Quartararo: Pred podaljšanjem z Yamaho sem razmišljal o drugih možnostih

Svetovni prvak je seveda pred podpisom nove pogodbe imel številne snubce ponudbe, ki jih je naposled zavrnil. "No, imeli smo alternative. Iskreno pa se nerad ukvarjam s takimi stvarmi. Moja naloga je, da razmišljam o sedanjosti in dam vse od sebe. Želim najboljši paket, ki mi je na voljo, in najboljši projekt, ki mi je najbolj pisan na kožo," je razloge za podaljšanje sodelovanja s trenutnimi delodajalci podal 23-letnik.

"Ne bi rekel, da je voznike strah, ko menjajo moštvo. Seveda ko prestopiš k drugemu proizvajalcu, ne veš, kaj bi pričakoval tam. Seveda se moraš prilagoditi, ampak malo verjetno je, da bi se znašel v položaju, ko voziš slab motocikel. Trenutno ima vsak motocikel svoje prednosti. V svetovnem prvenstvu (motoGP) so bili Yamaha, Aprilia, Ducati in Suzuki v ospredju. Tudi Honda je bila lani v določenih trenutkih močna. KTM je zmagala v Indoneziji z Miguelom Oliveiro , v Katarju pa so bili z Bradom Binderjem blizu," je stanje v razredu motoGP opisal Quartararo.

O Quartararoju je spregovoril tudi vodja moštva Lin Jarvis:"Postal je mirnejši in bolj razumen. Manj nagnjen k jezi, frustracijam in tako naprej. To je še vedno v njem, ker ima vsak dirkač v sebi jezo in frustracije, če ni uspešen, ampak to lahko predelaš. Jezo in frustracije lahko izraziš in nadaljuješ s svojim delom. Tudi to je njegova odlična lastnost. Upam, da bo z Yamaho ostal še številna leta in verjamem, da ima potencial, da bi bil večkratni svetovni prvak."