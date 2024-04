Quartararo ob podaljšanju pogodbe: Vrnili se bomo na vrh

Vrnili se bomo na vrh - to so besede, s katerimi je Fabio Quartararo utemeljil svojo odločitev, da podaljša pogodbo z Yamaho. Svetovni prvak iz leta 2021 je bil v prejšnji sezoni motoGP že na robu obupa zaradi nekonkurenčnega motocikla in je japonskemu moštvu postavljal ultimate. Čeprav niti v tej sezoni na prvih dveh dirkah ni pretirano uspešen, je zvestobo modremu moštvu obljubil še za leti 25 in 26.