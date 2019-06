Quartararo presenečen: Nisem pričakoval takšnih rezultatov

Fabio Quartararoje na dirki za VN Katalonije v Montmeloju prvič v karieri med elito stopil na zmagovalni oder. Mlademu Francozu je to uspelo že na sedmi dirki in je zgolj še potrdil, da gre za izjemno talentiranega dirkača. 20-letnik je s svojimi predstavami v letošnji sezoni marsikateremu dvomljivcu zaprl usta, potem ko je v elitni razred prestopil po zgolj eni zmagi v svetovnem prvenstvu in tudi to je dosegel na dirkališču v Barceloni, ko je leta 2018 pokoril konkurenco v razredu moto2.

Da je velik talent je nakazal že na dirki v Jerezu, ko je najprej postal najmlajši zmagovalec kvalifikacij v razredu motoGP, nato pa se je na dirki celo boril za stopničke in bi jih najverjetneje tudi osvojil, če ne bi prišlo do okvare na njegovi Yamahi. Dobro formo je nato potrdil še v Kataloniji, kjer je drugič v sezoni osvojil najboljši startni položaj, v dirki pa je nato izkoristil padce številnih favoritov in se skupaj z Marcom Marquezomin Danilom Petruccijemzasluženo veselil na odru za zmagovalce pred španskih občinstvom. "Rezultat je nekaj neverjetnega. Že v Jerezu smo s prvim najboljšim startnim položajem nakazali dobro formo. To sem potrdil tudi v Le Mansu in Mugellu, čeprav se ravno nisem boril za najvišja mesta. V Barceloni sem nato osvojil še en najboljši startni položaj in na koncu še prve stopničke v razredu motoGP. Zagotovo nisem pričakoval takšnih rezultatov v prvi tretjini sezone," je v intervjuju za moštvo Petronas Yamaha povedal Quartararo, ki se je celo spogledoval z rekordom, da bi postal najmlajši zmagovalec dirke med elito. Ni mu uspelo in ta rekord ostaja v rokah aktualnega svetovnega prvaka Marqueza, a s tem se prav nič ne obremenjuje mladi Fabio. V Kataloniji je sicer šele prvič, od kar je član elite, padel z motociklom razreda motoGP. In tudi to je nov rekord, saj še noben novinec ni odpeljal toliko treningov, kvalifikacij in dirk, preden se je prvič seznanil s trdoto dirkaškega asfalta.

"Pred dirko je bil realen cilj uvrstitev na oder za zmagovalce, saj mi dirkališče v Montmeloju res ustreza. V moštvu so mi sicer dejali, da bodo zadovoljni z uvrstitvijo med najboljših šest ali najboljših osem. Sem sprejel to odločitev, a globoko v sebi sem vedel, da sem se sposoben boriti za stopničke in tudi želja po prvih stopničkah je bila izredno velika Sedaj moram ostati miren in morda kmalu ponovim tako uspešen konec tedna. Cilj je bil, da sem ostal miren skozi celotno dirko in na koncu sem bil nagrajen," je nadaljeval Quartararo, ki tako dodatno motiviran pričakuje naslednjo preizkušnjo, ki bo na sporedu že ta konec tedna, ko se bodo najhitrejši dirkači na dveh kolesih pomerili za zmago na VN Nizozemske v Assnu.