Quartararo prestal operacijo, cilj je nastop na domači dirki v Le Mansu

Ta upa, da bo nared za nastop na domači dirki v Le Mansu, od koder boste lahko dogajanje s prenosi na Kanalu A in VOYO spremljali med 14. in 16. majem. Quartararo je po dveh zaporednih zmagah tudi predal vodilni položaj v skupnem seštevku –nasledil ga je Millerjev moštveni kolega, Italijan Francesco Bagnaia . Quartararo je po poročanju uradne spletne strani tekmovanja sicer operacijo "arm pumpa" prestal že maja 2019 po debitantskem nastopu v kraljevem razredu.

Fabio Quartararo je uspešno prestal operacijo desne roke, ki mu je po vodstvu na nedeljski dirki za VN Španije v Jerezu začela povzročati celo kopico težav in ga na koncu stala celo uvrstitve med prvo deseterico. Quartararo je dirko kraljevega razreda v Andaluziji končal na skromnem 13. mestu, v prvih izjavah pa priznal, da je šlo za tako imenovani "arm pump" (utesnitveni sindrom), zaradi katerega je čutil hude bolečine in ni zmogel držati koraka z najhitrejšimi. Zmago je sicer slavil Avstralec Jack Miller (Ducati Lenovo), ki je letos prestal podoben operativni poseg kot 22-letni Francoz.

"Operacija je bila zelo uspešna,"je Quartararoja citiral Motogp.com."Čutim še nekaj zaspanosti zaradi narkoze, a sem v redu. Zdravnik mi je povedal, da je šlo vse po načrtih. Hude bolečine, ki sem jih čutil med dirko v Jerezu, so mi preprečile boj za zmago. Res se veselim, da se bom vrnil domov in začel v tem tednu razgibavati roko, tako da bom lahko stoodstotno nared za Le Mans. Zelo pozitivno gledam na svoje okrevanje. Psihično sem zelo močan in komaj čakam, da se bom takoj, ko bo to mogoče, vrnil na svoj M1,"je dodal Quartararo.