Quartararo Ronaldu prinesel čelado, dobil pa podpisan dres s posvetilom

Marsikateri dirkač elitnega razreda motoGP, ki si ga že vrsto let lahko ogledujete na VOYO in Kanalu A, je tudi velik ljubitelj nogometa. In eden izmed takšnih je tudi francoski dirkač Fabio Quartararo. Ta je imel tokrat posebno čast, bil je gost Juventusove ekipe v torinskem trening centru Stare dame. Pred pripravljalno tekmo varovancev Maxa Allegrija z Juventusovo zasedbo U-23 je Francoz, sicer član Yamahe, imel priložnost pokramljati z nogometaši, za katere običajno stiska pesti prek televizijskih ekranov, slikal pa se je tudi s Cristianom Ronaldom.