Quartararo si je ob padcu zlomil prst in predčasno zaključil testiranje

Fabio Quartararo, svetovni prvak iz leta 2021, je v jutranjem delu programa v Sepangu hitro doživel padec, zaradi česar je moral na preglede v zdravstveni center. "Spodneslo mi je motocikel precej naravnost, pravzaprav ne vem, kaj se je zgodilo. Bil je hiter padec in končal sem globoko v pesku. Danes žal nisem imel sreče, a kot sem rekel, lahko bi bilo precej huje," je dejal francoski dirkač.

Popoldne se je sicer vrnil na stezo in z novim Yamahinim motociklom zasedel deveto mesto, vendar si je ob padcu zlomil prst. Vodja Yamahine ekipe Massimo Meregalli je že prej namignil, da obstaja možnost, da Quartararo preostanek testiranj izpusti.

Yamaha motocikel, Fabio Quartararo FOTO: motogp.com

Francoz je kasneje potrdil, da je predčasno zaključil s testiranjem v Sepangu, da bi se lahko pravočasno pripravil na testiranja v Buriramu, ki bodo na sporedu 21. in 22. februarja. "Roka me malo boli, prst pa je zlomljen," je povedal Quartararo.

