Quartararo si je ob padcu zlomil prst in predčasno zaključil testiranje

Fabio Quartararo, svetovni prvak iz leta 2021, je v jutranjem delu programa v Sepangu hitro doživel padec, zaradi česar je moral na preglede v zdravstveni center.
"Spodneslo mi je motocikel precej naravnost, pravzaprav ne vem, kaj se je zgodilo. Bil je hiter padec in končal sem globoko v pesku. Danes žal nisem imel sreče, a kot sem rekel, lahko bi bilo precej huje," je dejal francoski dirkač.
Popoldne se je sicer vrnil na stezo in z novim Yamahinim motociklom zasedel deveto mesto, vendar si je ob padcu zlomil prst. Vodja Yamahine ekipe Massimo Meregalli je že prej namignil, da obstaja možnost, da Quartararo preostanek testiranj izpusti.
Francoz je kasneje potrdil, da je predčasno zaključil s testiranjem v Sepangu, da bi se lahko pravočasno pripravil na testiranja v Buriramu, ki bodo na sporedu 21. in 22. februarja. "Roka me malo boli, prst pa je zlomljen," je povedal Quartararo.
In nadaljeval: "Zato smo se odločili, da naslednja dva dneva testiranj izpustim. Mislim, da je to najboljša odločitev. Seveda bi lahko, če bi šlo za dirkaški konec tedna, nadaljeval. A nima smisla nadaljevati še dva dneva. Malo sem razočaran, ker seveda želim voziti, vendar je za prvo dirko bolje tako. Z roko ni nič posebnega, za prst pa je bolje, da počiva."
Quartararo sicer glede dosedanjega dela testiranj priznava, da je Yamahin motocikel še vedno zelo, zelo daleč od ravni, ki jo potrebuje. "Veliko je še za postoriti, saj predvsem na enem hitrem krogu in pri dirkaškem tempu vemo, kje zaostajamo. Trdo moramo delati, ker smo še vedno zelo, zelo daleč. Vem, da ekipa trdo dela, zato držim pesti za Tajsko."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.