Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Quartararo si je ob padcu zlomil prst in predčasno zaključil testiranje

Sepang, 03. 02. 2026 15.47 pred 12 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
S.V.
Fabio Quartararo

Fabio Quartararo, Yamahin dirkač v razredu MotoGP, je sporočil, da bo po torkovem padcu izpustil zadnja dva dneva testiranj za novo sezono. Francoz si je zlomil prst na roki in lažje poškodoval roko.

Fabio Quartararo, svetovni prvak iz leta 2021, je v jutranjem delu programa v Sepangu hitro doživel padec, zaradi česar je moral na preglede v zdravstveni center.

"Spodneslo mi je motocikel precej naravnost, pravzaprav ne vem, kaj se je zgodilo. Bil je hiter padec in končal sem globoko v pesku. Danes žal nisem imel sreče, a kot sem rekel, lahko bi bilo precej huje," je dejal francoski dirkač.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Popoldne se je sicer vrnil na stezo in z novim Yamahinim motociklom zasedel deveto mesto, vendar si je ob padcu zlomil prst. Vodja Yamahine ekipe Massimo Meregalli je že prej namignil, da obstaja možnost, da Quartararo preostanek testiranj izpusti.

Yamaha motocikel, Fabio Quartararo
Yamaha motocikel, Fabio Quartararo
FOTO: motogp.com

Francoz je kasneje potrdil, da je predčasno zaključil s testiranjem v Sepangu, da bi se lahko pravočasno pripravil na testiranja v Buriramu, ki bodo na sporedu 21. in 22. februarja. "Roka me malo boli, prst pa je zlomljen," je povedal Quartararo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In nadaljeval: "Zato smo se odločili, da naslednja dva dneva testiranj izpustim. Mislim, da je to najboljša odločitev. Seveda bi lahko, če bi šlo za dirkaški konec tedna, nadaljeval. A nima smisla nadaljevati še dva dneva. Malo sem razočaran, ker seveda želim voziti, vendar je za prvo dirko bolje tako. Z roko ni nič posebnega, za prst pa je bolje, da počiva."

Quartararo sicer glede dosedanjega dela testiranj priznava, da je Yamahin motocikel še vedno zelo, zelo daleč od ravni, ki jo potrebuje. "Veliko je še za postoriti, saj predvsem na enem hitrem krogu in pri dirkaškem tempu vemo, kje zaostajamo. Trdo moramo delati, ker smo še vedno zelo, zelo daleč. Vem, da ekipa trdo dela, zato držim pesti za Tajsko."

motogp sepang quartararo

Marquez po poškodbi hitro pokazal zobe

'Laska nam, da se je Bezzecchi odločil podaljšati, navkljub pritiskom'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1
03. 02. 2026 19.17
Smola za Fabia. Želim mu, da se do prve dirke sestavi, saj je eden izmed najboljših in najbolj zanimivih. Drugače pa danes po poškodbi dober test za M.Marqueza. Držim pesti za leto brez poškodb.
Odgovori
-8
2 10
Miha1999
03. 02. 2026 17.46
A Toprak, Acosta, Bezzechi že prehitevajo MM- a po levi in desni strani?
Odgovori
-8
2 10
Loptass
03. 02. 2026 18.28
Ja ko MM trenira štart pa stoji.
Odgovori
-8
2 10
medŠihtom
03. 02. 2026 17.20
a to motorinčkanje še kdo gleda. zakaj že ? dovhčas ! raje gledam pink ponk.
Odgovori
+3
8 5
Tenma
03. 02. 2026 17.09
Kje je jezdimir in kaktus k sta trdila da bo Toprak od prvega dne naprej pral Markeca?
Odgovori
-6
4 10
Kaktus - x
03. 02. 2026 19.47
A si lahko še večji lažnivc?
Odgovori
+9
9 0
Mean Cat
03. 02. 2026 16.58
pa mimgrede.......MM je bil prepricljivo najhitrejsi prvi dan testiranj
Odgovori
-4
5 9
Tenma
03. 02. 2026 17.09
Kdo zna, zna :)
Odgovori
-7
3 10
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534