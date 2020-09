Quartararo si je oddahnil: To zmago sem krvavo potreboval

Član poltovarniškega moštva Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo ni skrival čustev po tretji zmagi v sezoni, potem ko je po dveh prepričljivih uvodnih slavjih v Jerezu v nadaljevanju sezone padel v formi. V vmesnem času je iskal prave občutke in predvsem vzroke za predhodno slabše predstave, ki pa so z uspehom na dirki za VN Katalonije utonili v pozabo.

"To je bila zame zelo pomembna in hkrati čustvena dirka. Srčno sem si želel povrniti občutke slavja, ki so me prevevali po uvodnih zmagah v Jerezu. Ta dirka v Barceloni je bila nalašč za tiste z mirnimi živci, sam pa sem izjemno zadovoljen z načinom, kako sem se odzval na težave po obrabljenih pnevmatikah," je po zmagi na stezi v Montmeloju dejal Quartararo, ki je po odstopu Andree Doviziosa (Ducati Team) vnovič prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. "Nekaj krogov pred koncem sem bil pošteno v škripcih zaradi obrabe pnevmatik. Obenem pa sem začutil, da se mi oba Suzukija - Joan Mir in Alex Rins - vztrajno približujeta. Zelo pomembno je bilo, da sem v dirko vstopil iz prve startne vrste, čeprav start ni bil najboljši," je priznal francoski dirkač, ki pa je v nadaljevanju dirke povsem prevzel nadzor nad dogajanjem in po večji napaki Franca Morbidellija mirno pripeljal dirko do konca.

"Marsikdo ne ve, da sem v zadnjem mesecu veliko pretrpel. V iskanju vzrokov za slabše predstave po Jerezu sem veliko časa posvetil na psihični pripravi. zato sem si po tej zmagi močno oddahnil. Upam, da je to napoved vrnitve na zmagovita pota," je še dodal zadovoljni Fabio Quartararo.