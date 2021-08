Quartararo: Svojega pristopa ne bom spremenil

Fabio Quartararo je s svojo Yamaho kljub slabšem začetku dirke hitro prehitel brata Espargaro in enega glavnih tekmecev za letošnji naslov Francesca Bagnaio. "Bilo je prijetno. Med dirko sem se počutil zelo udobno. Najbolj stresen je bil začetek, ker nikoli ne veš, če se bo kateri od dirkačev zaletel vate, ali pa boš zapeljal s steze," je svoje občutke po dirki povzel Francoz. "Res sem užival v prehitevanjih. Moj tempo je nato bil zelo visok, ampak nikoli nisem pričakoval, da jim bom od njih (Aleix Espargaro, Pol Espargaro in Bagnaia) hitrejši za sekundo po krogu in pol," je nadaljevanje dirke opisal Quartararo.