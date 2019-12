Quartararo: Ta sezona je spremenila vse v moji karieri

Fabio Quartararo je seveda zadovoljen z doseženim v celotni sezoni, saj so pred njo številni menili, da še ni zrel za takšen skok. "Kdo bi si mislil, da bom na koncu sezone imel šest najboljših položajev in toliko stopničk. Številni so dvomili, a sem jim pokazal, da znam. Sezona je bila odlična, že zdaj pa se veselim naslednje," za madridski AS med drugim pravi 20-letni Francoz, ki je v prejšnji sezoni kar šestkrat osvojil pole position in se sedemkrat posladkal z zmagovalnim odrom. V zanj uspešni sezoni je manjkala le zmaga. Bil je nekajkrat blizu, a vselej je bil za odtenek boljši in tudi srečnejši prav nepremagljivi Marc Marquez. Quartararo je po tako uspešni in naporni sezoni že komaj čakal, da se spočije ... "Ponosen sem nase. Seveda tudi na ekipo Yamaha Petronas, ki me je tako lepo "hranila" med sezono. Odlično smo sodelovali, vladala je prava kemija. Morda gre za posamični šport, a je ekipa zelo pomemben faktor. In mi jo imamo," je madridskemu športnemu časniku hitel pripovedovati Quartararo, ki je posebej zadovoljen z drugim delom sezone. "Takrat nam je uspelo z nastavitvami, trdno smo garali, da smo prišli do želenega učinka. Tam nekje od junija naprej se je za nas začela nova sezona. Kronali smo jo s številnimi vrhunskimi rezultati, kot pravim, manjkala je le zmaga. A tudi ta pride," je prepričan 20-letni dirkač prihodnosti. "Če smo bili v prejšnji sezoni konkurenčni najboljšim in smo lahko na vsaki dirki upravičeno računali na boj za stopničke, potem bo (je) v letu 2020 veliki cilj, da se na vsaki preizkušnji spustimo v boj za zmago. Mislim, da to ni pretiran cilj," je dejal za ASdejal El Diablo, kot v motociklističnem svetu pravijo mlademu Francozu.