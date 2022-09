Quartararo: Težava je, ker nam na dirki manjka hitrosti

V razredu motoGP je bil na petkovem uvodnem prostem treningu najhitrejši Aleix Espargaro (Aprilia), na drugem pa njegov rojak Jorge Martin (Ducati). Glavni adut Yamahe Fabio Quartararo je bil na prvem treningu osmi, na drugem pa je precej izboljšal svoj čas in zasedel drugo mesto za Špancem Martinom. Aktualni svetovni prvak razreda motoGP se dobro zaveda, kje so še pomankljivosti in kaj morajo še izboljšati.