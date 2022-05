Quartararo: Težave drugih Yamahinih dirkačev niso moje težave

Tam ima 89 točk, Espargaro je drugi z 82, tretji pa Italijan Enea Bastianini z 69 točkami. Bagnaia je napredoval na peto (56 točk), Španec Marc Marquez pa je po četrtem mestu zdaj deveti s 44 točkami. "To je bila zelo zahtevna dirka. Peco Bagnaia je izjemno startal. Vedel sem, da mi bo sprednja guma povzročala težave, zato sem ga želel prehiteti že v prvem krogu, a mi ni uspelo. Vseeno pa sem lahko držal ritem in skupaj sva se odlepila od ostalih in ohranjala prednost. Rad bi čestital Bagnaii, saj je zasluženo zmagal. Četudi se nisva neposredno udarila za zmago, je bila to zelo intenzivna dirka," se spominja zadnje dirke 22-letni Francoz, ki se je odzval na nekatere izjave konkurentov in tudi članov istega moštva, ki trdijo, da ima pri Yamahi pravo oskrbo le Quartararo. To, da ima oziroma je imela Yamaha kar nekaj težav, predvsem na začetku sezone, potrjujejo tudi bolj skromni rezultati Fabia Quartararoja na uvodnih dirkah. Deveto mesto v Katarju, osmo v Argentini in sedmo v Austinu so rezultati, ki niso šli ravno v ponos aktualnemu prvaku. A to se je hitro spremenilo, sledila je zmaga na portugalskem in svet je bil v garaži Yamahe spet lepši. Vsaj ta del sveta, ki ga pokriva ekipa Fabia Quartararoja. Tam, kjer bivajo Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso in Darryn Binder, je razpoloženje bolj klavrno. Vsi trije skupaj so osvojili 32 točk, Quartararo pa zgolj sam 89. "To ni moj problem. Že sam imam dovolj dela z dirkalnikom in nimam časa ter tudi želje ne ukvarjati se s težavami drugih," je bil brez dlake na jeziku Francoz, ki je priznal, da ta hip ravno ne uživa na dirkalniku, a so vsaj rezultati takšni, da ga pomirjajo in spodbujajo. "Da, imam kar veliko težav. S čim? Z vsem. Ves čas dirkam na limitu in to ni prav nič prijetno."