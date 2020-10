Quartararo pozabil na ničlo v Alcanizu: Ni časa za objokovanje, dirke si sledijo druga za drugo

Velika pa so tudi nihanja, Fabio Quartararo , ki je letos edini dobil več kot eno dirko, je na VN Aragonije v Alcanizu ostal brez točk. Francoz je po solidnem začetku kmalu začel drseti navzdol in po težavah z gumami nazadnje izpadel celo iz petnajsterice. " Nihče ni pričakoval takšnega razpleta. Sploh, ker smo bili vse dni pred nedeljsko dirko veliko bolj prepričljivi in blizu najboljšim. Dirka brez osvojenih točk je zame prava mala katastrof a," je za Corierre Dello Sport dejal 21-letni dirkač, ki kot dobro stvar vidi natrpan program tekem. Časa za objokovanje ni, dirke si sledijo druga drugi. Že ta konec tedna bo Alcaniz gostil še preizkušnjo za VN Teruela. " Tako po tistem slabem 18. mestu smo se zaprli v garažo in iskali rešitve. Točno vemo, kje lahko naredimo izboljšave. Prepričan sem, da bo nedeljski razplet drugačen, " nadaljuje Quartararo, ki je izgubil vodilni položaj v prvenstvu, a je seveda še kako v igri za svetovni naslov.

"Mislim, da se bo bitka odločala dobesedno pet do dvanajstih. Prepričan sem, da bo pred zadnjo tekmo sezone še vse odprto." Quartararo v tekoči sezoni zelo niha s predstavami in rezultati. Je po klavrnem izkupičku pred dnevi sedaj čas spet za vrhunsko predstavo in vrhunski rezultat? "Oprijem zadnje pnevmatike mi nikakor ni bil všeč na zadnji dirki. Tu se moramo izboljšati, v nasprotnem ne bomo imeli možnosti za dober rezultat. Mislim, da smo na pravi poti." Ključen bo, tako misli mladi Francoz, izkupiček v kvalifikacijah. "Moramo biti v prvi vrsti, potem bo vse lažje. Imam občutek, da bomo precej bolj konkurenčni najboljšim," upa drugouvrščeni v prvenstvu kraljevega razreda motoGP. "Oprijem zadnjih pnevmatik in konstantnost gum skozi dirko sta naši nalogi pred podaljšanim koncem tedna v Alcanizu. Točno vemo, kje so naše težave in tudi rezerve. Imamo potencial za nov vrhunski dosežek, a je to treba pokazati na stezi sami," za Corierre Dello Sport zaključuje Quartararo, ki je pred dnevi še drugič v sezoni izgubil vodilni položaj v prvenstvu.