Quartararo: Tretji 'pole' zapovrstjo? Dejstvo je, da mi steza v Jerezu ustreza

Fabioju Quartararoju (Monster Energy Yamaha MotoGP) gre v uvodnem delu sezone 2021 vse kot po maslu. Na dozdajšnjih treh dirkah je dosegel dve zmagi (za VN Dohe in VN Portugalske) in 5. mesto na prvi preizkušnji sezone za VN Katarja.

Trenutno vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zato ne preseneča, a mladi francoski dirkač se zaveda, da se mora potrjevati iz dirke v dirko. "Po petkovih uvodnih prostih treningih nisem bil najbolj zadovoljen z odzivom pnevmatik. Vedel sem, da bo težko, čeprav mi steza v Jerezu zelo ustreza. O tem ne nazadnje pričajo trije zaporedni "poli" (najugodnejši startni položaji, op. a.), kar pomeni, da sem se v zadnjih treh letih vselej uspel zelo hitro prilagoditi na dane razmere," je po novi kvalifikacijski zmagi dejal vzhičeni Quartararo, ki tudi po današnji dirki za VN Španije želi ostati vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

"Zelo lep je občutek, ko sam odločaš o svoji usodi. V dozdajšnjem delu sezone nam gre sicer vse odlično od rok, a se lahko to stanje čez noč spremeni, če nisi povsem osredotočen na dogajanje okrog sebe. Zavedam se pomembnosti tega trenutka, ko sem v vlogi vodilnega v skupnem seštevku. To je prijetna stvar, a hkrati zelo velika obveza, da se potrjujem na vsaki naslednji dirki. V Jerezu se nam odpirajo lepe možnosti za nov vrhunski dosežek. Resnično upam in si obenem želim, da nam uspe," sporoča član Yamahe, ki kot največjega tekmeca v boju za najvišja mesta na današnji dirki vidi Franca Morbidellijaiz poltovarniške Yamahe (Petronas Yamaha SRT).