Quartararo v lovu na četrto zmago: Vse bo odvisno od uvodnih krogov

"Lahko sem zadovoljen s prikazanim v kvalifikacijah. Vedno je lahko še bolje, a glede na zahtevne vremenske pogoje, ki so marsikateremu dirkaču prekrižali načrte, sem jo na koncu zelo dobro odnesel. Še največjo rezervo vidim v uvodnih krogih, kjer bom moral biti še posebej pozoren in natančen. To zna biti ključ do uspeha," je po kvalifikacijskem 'polu' zbranim novinarjem razlagal prvi favorit za zmago za VN Francije. Če bi mu to uspelo, bi Quartararo postal sploh prvi francoski motoGP dirkač, ki mu je uspelo zmagati na domači dirki najvišjega tekmovalnega razreda.

"S tem se ne obremenjujem. Vse, kar si želim, je, da vse dobre stvari iz kvalifikacij prenesem tudi na glavno dirko. Z napovedmi naj se ukvarjajo drugi. Verjamem, da bomo v moštvu storili vse za zmago na domačih tleh. To bi bil eden od vrhuncev letošnje sezone," je dodal Fabio Quartararo.