Quartararo: V Motegiju se sezona začenja znova

Ker ima Francoz Fabio Quartararo lepe spomine na Motegi, kjer bo 16. dirka prvenstva motoGP, verjame, da se bo uspešno boril s tekmeci, ki so mu v lovu na naslov vse bliže. A tudi Italijan Francesco Bagnaia in Španec Aleix Esparago računata na lepo bero točk, če le ne bo načrtov prekrižalo slabo vreme. Hitra selitev iz vroče Španije na oblačno hladno in deževno Japonsko je uspela, med transportom niso, kot so se bali mnogi šefi ekip, izgubili nobenega dela in dirkači so se, kot kaže, že povsem aklimatizirali na japonsko hrano in deloma celo kulturo. Morda bo tu najtežje povratniku Marcu Marquezu. "Motegi bo velika preizkušnja za mojo desno roko. Veliko je zaviranj, dolgih ostrih zaviranj in povrhu še v desni ovinek," pred dirkaškim vikendom v Aziji pravi povratnik Marc Marquez, ki je pred dnevi s Quartatarojem doživel bližnje srečanje.