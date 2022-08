Quartararo: V nedeljo se bom boril za zmago

Francoz je bil najhitrejši tudi v lanskem letu, postal je namreč zmagovalec VN Velike Britanije. "Gre za stezo, ki jo imam zares rad in ki, kot vemo, ustreza Yamahi. Na njej se počutim zares dobro, predvsem pa samozavestno. Moj cilj je, da s kvalifikacijami opravim najboljše in štartam iz prve vrste. Toda videli smo, kako tesno je bilo danes med prvimi desetimi dirkači. Seveda se bom potrudil po najboljših močeh, to je moj prvi cilj, da štartam iz ospredja, toda tudi druga vrsta bo povsem v redu, če se drugače ne bo izšlo."

"V nedeljo se bom zagotovo boril za zmago. Imel sem nekaj težav zaradi kazni predolgega kroga, toda dirka je dolga in mislim, da to ne bi smelo vplivati na rezultat. Moramo biti samozavestni in računati na dobro dirko. Osredotočen moram biti predvsem nase, seveda razmišljam tudi o drugih stvareh, o drugih dirkačih, toda pomembno je, da sem jaz najhitrejši, da se osredotočim predvsem na to," še zaključi.