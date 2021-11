Quartararo v skrbeh: Ducatiji so super hitri

Francoz je v Mehiki v četrtek dirkal na praktično enakem prototipu motocikla kot na testu v Misanu septembra. V četrtek je postavil še deveti najhitrejši čas. V petek pa je končno preizkusil novo šasijo in oklep vozila ter se približal Bagnaii in postavil drugi najhitrejši čas dneva. "Novega oklepa, iskreno povedano, sploh ne čutiš. Težko je reči, ampak meni je veliko lepši," je svoje mnenje o delu motocikla, ki skrbi za aerodinamičnost, podelil Quartararo.

"Danes (petek) smo preizkusili tudi novo šasijo, ampak nisem čutil napredka. Iščemo malo več oprijema na zadnjem delu motocikla in tega danes nismo našli," je o učinkovitosti novih delov zaskrbljen Quartatraro. Veliko težavo za japonsko moštvo predstavlja dejstvo, da bodo pred sezono 2022 imeli na voljo zgolj še dva februarska termina za testne vožnje v Sepangu (Malezija) in Mandaliki (Indonezija). "Današnji dan (petek) za nas ni bil super pozitiven in zagotovo vemo, kje moramo napredovati, kar je tudi najpomembnejše," je po drugem dnevu testov v Mehiki povedal Francoz.

Pomanjkanje napredka v japonskem moštvu mogoče ne bi bilo toliko zaskrbljujoče, če Ducati z odličnim Francescom Bagnaio na čelu pri novih motociklih za leto 2022 ne bi pokazal tako občutnega napredka. Quartararo ni popolnoma prepričan, zakaj so italijanski motocikli toliko hitrejši: "Ne razumem, ampak mislim, da je zelo pomembna aerodinamika na njihovem (Ducatijevem) motociklu. Mi moramo ogromno delati na tem področju. Po mojem mnenju so mimo stari časi, ko Ducati ni dobro zavijal, ker je bil velik motocikel," je dejal zaskrbljeni Francoz.

Ducati je glavna grožnja

"Mislim, da je trenutno Ducati z njegovo kombinacijo dirkačev in motociklov super močen in mi moramo napredovati na številnih področjih," je iskren svetovni prvak. Za ta napredek bodo predvsem odgovorni vodilni v moštvu in japonski inženirji, ki jih po mnenju Francoza čaka ogromno dela pred novo sezono. "Jaz bom domov odšel kot svetovni prvak in v tem bom užival. Mislim, da bodo vsi v moštvu domov odšli srečni razen japonskih inženirjev, ki bodo morali delati ogromno," je svojemu moštvu izziv pred novo sezono postavil 22-letni francoski dirkač.