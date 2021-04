Quartararo: V tako zaostreni konkurenci je nemogoče napovedati zmagovalca

"To je bil zagotovo moj glavni cilj, da se v dirko podam z enega od prvih treh startnih mest. To, kar se je zgodilo Francescu Bagnaii (tekmovalna komisija mu je črtala čas zaradi neupoštevanja rumene zastave ob stezi, op. a.), se je pripetilo meni na drugem petkovem prostem treningu, tako da popolnoma razumem njegovo jezo. A tak je pač naš šport ... Kljub temu mu čestitam za izjemen hitri krog, na splošno je konkurenca resnično izjemna," se zahtevnosti jutrišnje naloge zaveda mladi francoski motociklistični zvezdnik, ki je vse bolj zadovoljen tudi z odzivanjem Yamahinega motocikla na različne vremenske razmere oziroma pogoje na stezi.

"Po zmagi v Katarju sem imel še določene pomisleke, kako bo vse skupaj izgledalo tu v Portimauu. Po današnjih kvalifikacijah pa smo dobili potrditev, da smo lahko konkurenčni za sam vrh prav na vsaki stezi. To je zelo pomembno z vidika samozavesti, ki raste pri meni iz tedna v teden. Če nam uspe ponoviti kvalifikacijsko vožnjo, je mogoče prav vse. Upam na najboljše," pravi član moštva Monster Energy Yamaha MotoGP, ki na vprašanje o tem, koga vidi za glavnega konkurenta v boju za novo zmago v kraljevem motociklističnem razredu, odgovarja:

"V tako izostreni konkurenci je preprosto nemogoče napovedati zmagovalca. Tako veliko kakovostnih dirkačev je v igri za zmago na Portugalskem ... Oba Ducatija (Francesco Bagnaia in Jack Miller), prav tako oba Suzukija (aktualni svetovni prvak Joan Mir in Alex Rins), pa moj rojak Johann Zarco (Pramac Racing), da o Marcu Marquezu(Repsol Honda) sploh ne izgubljam besed. Skratka, težko bo. A vsi, ki so danes startali v hitrejši kvalifikacijski skupini, bodo v igri za najvišja mesta."