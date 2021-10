Quartararo več kot zadovoljen po drugem mestu v Austinu

Fabio Quartararo je na nedeljski Veliki nagradi Amerik zaostal le za tokrat neulovljivim Marcom Marquezom in se z drugim mestom še za korak približal prvemu naslovu svetovnega prvaka v elitnem motociklističnem razredu. 22-letni Francoz ima tri dirke pred koncem 52 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Francescom Bagnaio.

Vodilni v skupnem seštevku Fabio Quartararo je dirko začel z drugega štartnega polžaja, pred njim je bil zgolj zmagovalec prejšnjih dveh dirk Francesco Bagnaia. A že pred prvim ovinkom je oba prehitel Marc Marquez, ki je bil tokrat enostavno prehiter za vse, Quartararo pa je v prvem ovinku prehitel Bagnaio in do sprememb na vrhu do konca dirke klub napadom predvsem Jorgeja Martina ni prišlo.

icon-expand Marc Marquez, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia in Alex Rins FOTO: AP

Quartararo je bil zadovoljen predvsem s končno razvrstitivijo, saj je po dveh dirkah tokrat za seboj pustil prvega zasledovalca Bagnaio: "To je bilo zagotovo najboljše drugo mesti v moji karieri. Pred dirko sem bil pod stresom, ampak takoj, ko se je dirka začela je stres padel iz mene, tako da mi je uspelo oddirkati dobro dirko." To je sicer že drugo zaporedno mesto 22-letnika, a je za razliko od drugega mesta v San Marinu, kjer je zastal za Bagnaio, precej več vredno: "Res sem vesel, ker je bil Bagnaia res hiter na zadnjih dveh dirkah in osvojil 50 točk, tokrat pa mi ga je uspelo prehiteti." 6. zmago v sezoni mu je tokrat preprečil 'Gospod Teksas' Marc Marquez, ki se je v cilj pripeljal s skoraj petimi sekundami prednosti in že sedmič v karieri slavil v Austinu. "Poskusil sem pobegniti skupini za mano in odbiti napade Martina nato pa priključiti Marquezu. Dal sem vse od sebe, a Marc je imel tokrat enostavno predober tempo." je o neulovljivem Marquezu povedal Quartararo in dodal še: "Glavni cilj so bile stopničke in vesel sem, da mi je uspelo."

