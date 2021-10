Quartararo: Veliko sem jokal, kričal in razmišljal o vseh težkih trenutkih v svoji karieri

Novi prvak je po dirki priznal, da je bil zaključek dirke zanj zelo čustven: "Trenutno živim svoje sanje in se pravzaprav ne zavedam, kaj se mi dogaja. Veliko sem jokal in kričal. Zaključek dirke je bil zame neverjeten in ob prečkanju ciljne črte sem pomislil na vse težke trenutke v svoji karieri."

Mladenič, ki je motocikel prvič vozil že pri rosnih štirih letih, se je po dirki spomnil svoji začetkov med profesionalnimi dirkači. V prvenstvo moto3 je vstopil kot zelo obetaven dirkač, a poškodba gležnja mu je preprečila slavje v dveh sezonah v najšibkejšem razredu (2015, 2016). Osvojil je zgolj dve drugi mestu leta 2015. "Nato sem se preselil v moto2 in poskušal pridobiti izgubljeno samozavest. V prvem letu mi to ni uspelo, v drugem pa," se je spomnil 22-letnik iz Nice. Šele v letu 2018 je osvojil svojo prvo dirko v razredu moto2.

Prva zmaga na VN Španije

V sezoni 2020 je zmagal na treh dirkah. Letos pa na kar petih. Poleg tega se je letos na podiju našel še petkrat. Do konca sezone sta ostali zgolj še dve dirki. "Leto 2019 je bilo dobro in seveda sem sanjal o osvojitvi naslova. Danes sem to tudi dosegel. Ne vem, kaj reči. Veliko več se bom zavedal danes zvečer in jutri, ko bom najbrž ostal popolnoma brez glasu," je svoje slavje dolgo v noč napovedal nasmejani prvak sezone 2021.