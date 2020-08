Quartararo: Z Marquezom ali brez, zame je prvenstvo vselej enako

"V Jerezu smo sezono vsi začeli stoodstotno pripravljeni. To je šport, v katerem je tveganje za poškodbe veliko, Marc Marquez žal ni imel sreče in je utrpel hud padec. A ne glede na to, kdaj se bo vrnil, bo zame prvenstvo vselej enako. Še naprej se bom boril enako kot na prvih dveh dirkah, prav toliko pa bom tudi tvegal. Vsi vemo, da se z nami ne bo boril eden najboljših dirkačev na svetu, a to ne spreminja ničesar,"je v petek na novinarski konferenci razlagal Fabio Quartararo.

Francoz je na drugem prostem treningu postavil najhitrejši čas prvega dneva dogajanja v Brnu, kjer bo znova glavni favorit za zmago. A zaradi tega, kot sam pravi, ne čuti dodatnega pritiska: "Grem iz dirke v dirko. Smo šele na tretji, pred nami je skoraj celotna sezona, zato menim, da še ni pravi čas za razmišljanje o naslovu prvaka. Še nikdar se nisem znašel v položaju, da vodim skupni seštevek v takšni konkurenci, a kljub temu ne čutim dodatnega pritiska. Samo vesel sem, da sem dvakrat zapored slavil, še bolj pa zaradi tega, ker smo z ekipo na pravi poti."