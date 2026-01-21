Naslovnica
MotoGP

Quartararo: Z novim motorjem V4 želim znova na vrh

Džakarta, 21. 01. 2026 16.50 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
A.V.
Yamaha motocikel, Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP Team je uradno začel svojo kampanjo za sezono 2026 v Indoneziji, s čimer se za omenjeno moštvo začenja nova doba motorjev V4, saj je znamka to sezono projekt pripravljena uporabljati v polnem obsegu.

Predstavitev je potekala v okviru srečanja Yamaha Motor Indonesia 3S Dealer Meeting v Džakarti, kjer so razkrili osveženo barvno podobo ekipe in povsem na novo zasnovan motocikel YZR-M1.

Nova podoba ohranja značilen kamuflažni motiv, vendar je poslikava osvežena z več modre in bele barve ter je pripravljena na nastope, na katerih bosta skušala svetovni vrh (vnovič) krojiti nekdanji prvak iz leta 2021 Fabio Quartararo in njegov moštveni kolega Alex Rins. "Pripravljen sem, da znova sedem na motor. Predstavitev ekipe je vedno trenutek, ko se začneta graditi energija in navdušenje za novo sezono – in boljšega ter bolj srčnega občinstva, kot so indonezijski navijači, si ne bi mogli želeti," je na predstavitvi novega yamahinega motocikla v Džakarti uvodoma dejal francoski dirkač Quartararo in nadaljeval:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Začetek novega poglavja je zelo razburljiv. Motor V4 je velika sprememba in komaj čakam, da na stezi občutim, kako se bo razvijal. Kot pred vsako sezono so cilji vselej zelo visoki. Z novim motorjem V4 želim znova na vrh. Mislim, da so tudi navijači in mediji zelo radovedni. Vso zimo sem trdo treniral, zato sem pripravljen dati vse od sebe. Indonezija je popoln kraj za začetek, saj so navijači tukaj neverjetni. Kot vedno bom naredil vse, kar je v moji moči, da bodo ponosni name in moštvo kot celoto."

Rins komaj čaka, da se nova sezona začne

Tudi Alex Rins močno verjame v nov motocikel. "Vedno je lepo obiskati Indonezijo. Navijači tukaj so res nekaj posebnega. Lani sem ob koncu sezone ujel dober ritem – indonezijska VN je bil verjetno moj najboljši konec tedna. Začetek sezone s predstavitvijo ekipe v Džakarti me izjemno motivira. Energijo, ki sem jo dobil od navijačev, želim prenesti v sezono 2026. Novi motocikel nam ponuja več razvojnih možnosti, kar je prav tako zelo motivirajoče. Pred nami je veliko dela, a komaj čakam, da se nova sezona začne. V premoru sem trdo delal, da bom vrhunsko pripravljen že na prvem testiranju. To je nova doba za Yamaho in vesel sem, da sem del nje," se je na moštvenega kolega navezal španski dirkač.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Leto 2026 pomeni začetek Yamahine dobe V4 in je razburljivo poglavje, ki zahteva disciplino, podatke in predanost vseh vpletenih: naše tovarne na Japonskem, Yamaha Motor Racing v Italiji, tovarniških ekip in testne ekipe. Vzporedni razvoj treh platform v preteklem letu nam je dal temelje za letos, zato se lahko zdaj osredotočimo na razvoj M1 za leto 2026 z novim motorjem V4, hkrati pa nadaljujemo delo na prototipu za leto 2027," je zadovoljno dejal generalni direktor oddelka za razvoj motošporta pri Yamahi Takahiro Sumi in dodal:

"Že smo opazili spodbudne znake: boljšo stabilnost pri zaviranju, večji potencial pospeševanja in bolj konsistenten občutek pri dolgih stintih. Zgodnji uspeh v sezoni se ne bo meril zgolj po rezultatih – vsak krog prinaša znanje, ki nas potiska naprej. Naš fokus za leto 2026 je pospešiti hitrost razvoja in zagotoviti brezhibno povezavo med načrtovanjem, testiranjem in dirkanjem. Prizadevamo si za kontinuiran napredek na vseh ravneh razvoja, rezultati pa bodo zagotovo sledili kot posledica trdega dela celotnega moštva."

laky71
21. 01. 2026 19.49
Vso srečo
