Quartararo: Za mano je verjetno celo najboljša dirka v karieri

Drugo mesto in utrditev vodilnega položaja v prvenstvu sta dejstvi, ki se ju je dirkač iz Nice zelo razveselil po končani osmi letošnji motociklistični preizkušnji. Sploh, ker je bil Quartararo po sobotnih kvalifikacijah in skromnem šestem mestu kar razočaran in tudi zaskrbljen. " Gotovo sem odpeljal najboljšo dirko, podal sem se v tekmo in vozil divje, prehiteval sem Ducatije na ovinkih, nato so me po ravnini prehitevali nazaj. Zares dobra dirka ," je za Corriere Dello Sport sprva dejal aktualni motociklistični šampion. "Vesel sem. Mugello je Mugello. Tu je vedno težko. Drugo mesto sem mi zdi glede na vse, kar seje dogajalo ta podaljšani vikend, fantastičen rezultat ." Opomnil je, da so bili občutki po kvalifikacijah mešani in niso dajali razlogov za optimistično napoved. " Nisem bil zadovoljen s kvalifikacijami, morda smo premalo tvegali, bilo je spolzko in mokro in bil sem premalo agresiven pri prehitevanju ," se je spomnil sobote Quartararo, ki je priznal Bagnaievo premoč: " Fabio je bil boljši. Stopam na drugo stopničko in sem vseeno vesel. Za mano je dober vikend ." Quartararo je uglednemu italijanskemu športnemu časniku celo zabičal, da je, glede na zahtevnost preizkušnje, za njim celo najboljši nastop v karieri.

"Brez skromnosti in prevreč visokoletečih izjav, a tokrat moramo biti iskren. Po mojem mnenju je bila to najboljša izvedba dirke. Odličen stat, ki sem ga sicer kasneje pokvaril, saj so me prehiteli. V določenem trenutku sem imel nekaj težav z zadnjo pnevmatiko, nato so se zadeve uredile, oprijem je bil dober in ocena je, da je za mano zares fantastična dirka. Ničesar nisem imel za izgubiti, po slabih kvalifikacijah sem vedel, da bom moral na dirki, vsaj v uvodnem delu, precej več tvegati." Če je bil v soboto še potrt, razpoloženje je bilo vremenu primerno, pa je nedelja v življenju Fabia Quartararoja prinesla sonce. Ne samo na dirki. "Za mano je težek konec tedna. Če bi mi po kvalifikacijah in pred dirko nekdo rekel, da se bom potegoval za zmago, mu nikakor ne bi verjel. Priznam lahko, da sem imel občutek, da ne bom niti med pet najboljših. Presenetil sem samega sebe." Quartararo je za konec pogovora s Coriere Dello Sport navrgel še pomemben podatek. "V petek in soboto smo se morda še preveč igrali z nastavitvami in eksperiment ni uspel. Nisem se počutil dobro na dirkalniku in temu primerno hitri oziroma počasni so bili tudi krogi. V nedeljo smo "resetirali" vse in se vrnili k prvotnim nastavitvam. Spet sem se dobro počutil in to je bilo opazno tudi na stezi," je zaključil 23-letni Francoz.